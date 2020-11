vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Nach Reden bei Corona-Demos: Weißenburger Polizist suspendiert

Der Weißenburger Polizist, der auf einer Corona-Demo in Augsburg als Redner aufgetreten war, ist vom Dienst suspendiert worden. Die Polizei führt erhebliche Zweifel an dessen Loyalität als Grund an. Ein Disziplinarverfahren laufe aber weiter.