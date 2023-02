Nach Razzia: Mutmaßlicher Reichsbürger in Weiden vor Gericht

In Weiden steht am Mittwoch ein mutmaßlicher Reichsbürger aus dem Landkreis Neustadt/Waldnaab vor Gericht. Mitte Januar hatten Zoll und Polizei bei einer Razzia mit Spezialkräften das Wohnhaus und Geschäftsräume des 63 Jahre alten Mannes durchsucht. Dem 63-jährigen Leiter eines Pflegedienstes wird Sozialbetrug in Millionenhöhe vorgeworfen.

Zwei Pistolen sind verschwunden

Außerdem suchten Polizei und Zoll damals nach Schusswaffen, die der Mann seit zwei Jahren abgeben müsste. Die beiden Pistolen wurden nicht gefunden, sie sind weiter zur Fahndung ausgeschrieben.

Vor Gericht geht es am Mittwoch aber um Anderes: der 63-Jährige wurde im Januar bei der Razzia festgenommen, weil er zu einem Gerichtstermin im Sommer vergangenen Jahres nicht erschienen war. Dabei wurde ihm versuchte Nötigung und versuchte Erpressung vorgeworfen. Nun wird erneut am Amtsgericht Weiden gegen ihn verhandelt.

Angeklagter soll zur Reichsbürger-Szene gehören

Der Mann ist offenbar der Reichsbürger-Szene zuzuordnen. Aus einer Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Katharina Schulze von Ende Januar geht hervor, dass der Mann bereits im Januar 2021 seine beiden Waffen hätte abgeben müssen, weil ihm die Waffenerlaubnis entzogen wurde.

Bei einer Durchsuchung der Polizei im Mai 2021 fanden die Beamten lediglich eine Waffe seiner Ehefrau und Munition. Bei der erneuten Razzia vor gut vier Wochen stellten die Beamten erneut keine Waffen sicher.