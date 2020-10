vor 22 Minuten

Nach Rauswurf aus Nürnberger Spielothek: Mann beißt Polizist

Bei einem Polizeieinsatz in einer Nürnberger Spielothek wurde am Samstagabend ein Beamter von einem renitenten Mann mehrfach in den Unterarm gebissen. Der Polizist ist vorerst dienstunfähig, der Mann wurde festgenommen.