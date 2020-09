Nach Raubzügen durch Nordbayern Einbrecher-Duo festgenommen

Die Täter sollen unter anderem Werkzeuge und Maschinen im Wert von 100.000 Euro erbeutet haben. Auch brachen sie laut Polizei Kassenautomaten und Tresore auf. Bei den Einbrüchen unter anderem in den Landratsämtern Hof, Wunsiedel und Roth entstand 300.000 Euro Sachschaden. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden festgenommen, teilte die Polizei am Freitag (25.09.20) mit.

Laut Staatsanwaltschaft Hof schlugen die Einbrecher 32 Mal zu

Die 42 und 46 Jahre alten Männer sollen einer Bande angehören, die Raubzüge in Franken, Sachsen und Thüringen unternommen haben. Insgesamt schlugen sie im ersten Halbjahr laut Polizei 32 Mal zu, teilten Staatsanwaltschaft Hof und Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth weiter mit.

Auch Zulassungsstellen und Rathäuser suchte das Einbrecher-Duo laut Polizei heim. Die Tatorte waren Frensdorf (Lkr. Bamberg), Coburg und Hof sowie Roth und Höchstadt an der Aisch in Mittelfranken und Bad Königshofen und Bad Neustadt in Unterfranken.

Ein Beschuldigter auf dem Weg nach Polen festgenommen

Dank umfangreicher Ermittlungen konnte das Einbrecher-Duo dingfest gemacht werden. Die Spurensicherung führte zu den beiden Beschuldigten aus dem Landkreis Sonneberg in Thüringen. Einer von ihnen war auf dem Weg nach Polen, als er von der Polizei festgenommen wurde. In Polen wollte er offenbar Goldmünzen veräußern, die aus einem Rathaus gestohlen worden waren.

Der mutmaßliche Einbrecher und sein Komplize wurden verhaftet. Beide befinden sich in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Die Männer legten laut Polizei Teilgeständnisse ab. Die Kripo ermittelt gegen mögliche Komplizen und Mittäter der beiden Männer.