Nach Raubüberfall Verdächtige in Erlangen festgenommen

Die zwei Firmenangestellten befüllten im August einen Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte in Erlangen-Eltersdorf, als sie von zwei maskierten Männern überfallen wurden, so die Polizei. Während einer der beiden Täter einen der Angestellten angriff, ließ sich der andere mit vorgehaltener Schusswaffe das in einer Tüte mitgeführte Bargeld aushändigen.

Täter flüchteten mit Taxi und Auto

Einer der beiden überfallenen Männer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Täter flüchteten zunächst zu Fuß, stiegen aber in der Nähe des Tatorts in ein Taxi, wie die Polizei mitteilte. Zudem stand dort auch ein rotes Auto. Wie Zeugen aussagten, fuhr sowohl das Taxi als auch das rote Auto unmittelbar nach der Tat mit hoher Geschwindigkeit davon. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, blieben zunächst erfolglos.

Gruppe von fünf mutmaßlichen Tätern festgenommen

Nach weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sowohl der Taxifahrer als auch der rote Pkw in die Tat verwickelt gewesen waren. Die Polizei konnte nun insgesamt fünf Männer im Alter von 22 bis 30 Jahren festnehmen, die an dem Überfall beteiligt gewesen sein sollen. Unter ihnen ist auch einer der Angestellten der Firma für Zigarettenautomaten.