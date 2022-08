Nach Raubüberfall in Alzenau: Polizei nennt weitere Details

Ein Werttransporter war am Freitag in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg unterwegs, als vermeintliche Polizeibeamte das Fahrzeug mit einer Anhalte-Kelle stoppten. Die beiden Männer trugen dunkle Westen mit der gelben Aufschrift "Polizei". Auf ihrem Auto war ein Blaulicht angebracht. Kurz später waren die Insassen des Werttransporters mit Handfesseln an das Fahrzeug gekettet. Die Täter konnten mit ihrer Beute flüchten.

Täter erbeuten Goldgranulat von unbekanntem Wert

Die Polizei hat jetzt bekannt gegeben, dass die beiden Männer Goldgranulat von unbekanntem Wert erbeutet haben, das sich im Kofferraum befand. Die Täter flüchteten laut Polizei mit einer sogenannten "Fahrzeug-Doublette". Dafür verwendeten die Männer ein nachgemachtes Kennzeichen.

Großangelegte Fahndung bisher ohne Erfolg

Die Polizei suchte an der bayerisch-hessischen Landesgrenze mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Dabei waren auch Hubschrauber im Einsatz. Im Bereich der Anschlussstelle Alzenau-Nord konnte das vermeintliche Fluchtfahrzeug verlassen gefunden werden. Der Wagen war in Brand gesetzt worden. Die länderübergreifende Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg.

Zu den beiden Männern liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Laut Polizei sind beide zwischen 30 und 40 Jahren alt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet die Bevölkerung jetzt um Mithilfe:

Wer kann Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben? Wo ist der schwarze Jaguar mit den hessischen Kennzeichen GG-FO215 vor der Tat aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Kennzeichen machen, die an dem Jaguar angebracht waren? Wer hat diese Kennzeichen hergestellt?

Wer konnte beim Werttransporter, einem silberfarbenen Toyota Aygo mit den hessischen Kennzeichen GN-CD125, etwas Verdächtiges beobachten? Wer hat Personen beobachtet, die dieses Fahrzeug ausgekundschaftet haben?

Wer hat im Tatzeitraum in der Borsigstraße in Alzenau und am Brandort des Pkws an der Anschlussstelle Alzenau-Nord etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Wer kann Hinweise zur Tatbeute machen? Wo sind größere Mengen Gold zum Verkauf angeboten worden?

Wem sind die bei der Tat entwendeten Transportbehälter aufgefallen?

Wer kann Hinweise zur Ausrüstung der Täter geben? Die beiden Männer trugen dunkle Westen mit der gelben Aufschrift "Polizei" im Brustbereich.

Wer Hinweise zu diesen Fragen geben kann, den bittet die Polizei darum, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1731 zu melden.