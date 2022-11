Nach Raubüberfall auf Werttransporter: 100.000 Euro Belohnung

Nach dem Überfall auf einen Werttransporter in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg im August haben sich im Rahmen der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg neue Fragestellungen an die Bevölkerung ergeben. Von privater Seite wurden für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder zur Beute führen, 100.000 Euro Belohnung ausgelobt.

Raubüberfall auf Werttransporter im August

Am 19. August 2022 war laut Polizei gegen 10.45 Uhr bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Raubüberfall auf einen Werttransporter in der Borsigstraße eingegangen. Demnach haben zwei bewaffneten Tatverdächtige den Werttransporter gestoppt, die beiden Fahrzeuginsassen gefesselt und waren innerhalb kürzester Zeit mit ihrer Tatbeute in Form von Goldgranulat geflüchtet. Das teilte die Polizei mit.

Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen konnte dann gegen 11.15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Alzenau-Nord das vermeintliche Fluchtfahrzeug verlassen aufgefunden werden. Der Pkw wurde offensichtlich kurz nach dem Verlassen durch die Tatverdächtigen in Brand gesteckt, so die Polizei.

Zum Artikel "Nach Aktenzeichen XY: Zehn Hinweise zu Raubüberfall in Alzenau"

Ermittlungen weiter auf Hochtouren

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter auf Hochtouren. Im Bereich des Pendlerparkplatzes, an dem das Fluchtfahrzeug der beiden Tatverdächtigen – ein schwarzer Jaguar – ausgebrannt war, haben die Ermittler Fahndungsplakate aufgehängt.

Außerdem haben sich im Zusammenhang mit den sichergestellten Handfesseln neue Ermittlungsansätze ergeben. Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten auf den Handfesseln eine sechsstellige Nummer wieder sichtbar machen, die offenbar im Vorfeld der Tat ausgeschliffen wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Individualnummer erst nach dem Erstverkauf eingraviert.

Polizei hofft auf Hinweise zu offenen Fragen

Kripo und Staatsanwaltschaft erhoffen sich neue Hinweise und richten die folgenden Fragen an mögliche Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-3333: