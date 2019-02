Nach Raubüberfall auf Kemptener Juwelier: Drei Festnahmen

Geholfen haben der Polizei bei dem schnellen Fahndungserfolg Zeugenhinweise. Einige Passanten hätten die Täter sogar mit ihren Handys gefilmt und dann den Beamten die Videos zugeschickt, so die Polizei.

Schneller Fahndungserfolg

Die Beamten konnten nur rund eine viertel Stunde nach dem Überfall auf das Juweliergeschäft am Dienstag zwei der mutmaßlichen Räuber festnehmen. Einen dritten Verdächtigen fassten die Beamten am Abend in einem Stuttgarter Hotel.

Polizei konnte Beute sicherstellen

Außerdem gelang es, die Beute, hochwertige Uhren, sicherzustellen. Die drei Männer stehen im Verdacht, in Kemptens Innenstadt den Juwelier überfallen zu haben.

Angestellte erleidet Schock

Während einer der Täter laut Polizei eine Angestellte mit einer Pistole bedrohte, zerschlug der andere mit einem Beil eine Vitrine und räumte die erbeuteten Uhren in eine Tasche. Ein Dritter stand auf dem Gehweg vor dem Geschäft Schmiere. Die Angestellte erlitt einen Schock. Anschließend flüchteten die Räuber erst zu Fuß und dann auf Rädern, ehe sie gefasst werden konnten.