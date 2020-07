Nach Raubüberfall auf Frisörgeschäft – junger Mann stellt sich

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Donnerstag (16.07.) einen Raubüberfall auf ein Frisörgeschäft in Eschenbach in der Oberpfalz (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) verübt hatte, hat sich am Sonntag ein 21-jähriger Mann der Polizei gestellt. Das berichtet die Polizei.

Inhaberin mit Messer bedroht

Bei dem Überfall vergangene Woche hatte der Täter die Inhaberin des Frisörgeschäfts mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Die 52-Jährige war dabei nicht verletzt worden. Der Täter hatte einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutet und war geflüchtet.

Erfolglose Fahndung

Eine Fahndung war zunächst ohne Erfolg geblieben. Die Polizei hatte den 21-jährigen Mann, der sich jetzt gestellt hat, bereits als möglichen Tatverdächtigen im Visier.

Gegen den jungen Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.