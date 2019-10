Nach rassistischer Beleidigung Mann ins Gleisbett gestoßen

Eine gewaltsame Auseinandersetzung hat sich am frühen Samstagmorgen an der S-Bahn am Münchner Marienplatz abgespielt. Ein volltrunkener 25-jähriger Mann aus Togo versetzte einem 65-Jährigen eine Kopfnuss und schubste ihn ins S-Bahn-Gleis. Anschließend half er ihm aber wieder aus dem Gleis heraus. Ein Zug war zu dem Zeitpunkt nicht unterwegs. Laut Bundespolizei hatte der Wohnungslose den 25-Jährigen zuvor als "Neger" beschimpft.

25-Jähriger hatte 3,05 Promille intus

Die Polizei stellte bei dem Togolesen eine Atemalkoholkonzentration von 3,05 Promille fest. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Am Sonntag wird er dem Haftrichter vorgeführt. Der Wohnungslose blieb äußerlich unverletzt, wurde aber mit Verdacht auf eine innere Kopfverletzung in eine Münchner Klinik eingeliefert.