Nach Randale in Ankerzentrum Donauwörth: Flüchtling abgeschoben

Der tatverdächtige Asylbewerber, der vor knapp zwei Monaten auf einem Parkplatz im Donauwörther Ankerzentrum die Scheiben von zwölf Autos eingeschlagen hat, ist abgeschoben worden. Das teilt das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen mit.

Video der Tat geht viral

Der Fall des 19-jährigen Nigerianers hatte auch deshalb für Schlagzeilen gesorgt, weil ein Handy-Video der Tat im Netz kursierte. Das Video zeigt einen jungen Mann, wie er von Motorhaube zu Motorhaube springt und mit einem armdicken Ast die Front- und Heckscheiben der Autos einschlägt. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben gut 50.000 Euro.

Der Mann hatte von August 2018 bis April 2019 im Donauwörther Ankerzentrum gewohnt. Danach und auch zur Tatzeit war er in einer Augsburger Dependance des Ankerzentrums untergebracht. Warum er auf dem Gelände des Donauwörther Ankerzentrums offenbar die Scheiben der Autos von Behördenmitarbeitern einschlug, bleibt bislang unklar.

31 Flüchtlinge abgeschoben

Laut Landesamt ist der Nigerianer in den letzten Tagen zusammen mit 15 afghanischen und 15 nigerianischen abgelehnten Asylbewerbern in seine Heimat abgeschoben worden. 23 der Abgeschobenen waren polizeilich in Erscheinung getreten.