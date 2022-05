Nach Raketenangriff auf Knauf-Werk - Firma nennt weitere Details

Am gestrigen Dienstag hatte ein Raketenangriff ein Gipsplattenwerk des fränkischen Unternehmens Knauf in der umkämpften Donbass-Region in der Ukraine getroffen. Heute hat das Unternehmen mit Sitz in Iphofen weitere Einzelheiten zur Lage vor Ort bekannt gegeben.

Ein Unternehmenssprecher berichtete, der Brand im Gipsplattenwerk Soledar sei noch am Abend von der lokalen Feuerwehr gelöscht worden. Menschen seien bei dem Raketenangriff auch nach aktuellen Erkenntnissen des Unternehmens nicht zu Schaden gekommen. Wohl auch deshalb, weil die 589 Beschäftigten bereits Ende Februar nach Hause geschickt worden waren.

Schadenshöhe noch unklar

Der Knauf-Sprecher berichtete weiter, das Unternehmen habe inzwischen einige Fotos von der Fabrik erhalten. Allein aufgrund der Bilder lasse sich der Schaden aber nicht abschätzen. Das werde man vor Ort ermitteln müssen. Aufgrund der Sicherheitslage in der Region werde jedoch kein Mitarbeiter aus Deutschland in nächster Zeit dorthin reisen.

Weiteres Werk in Kiew

Das Baustoffunternehmen unterhält zudem eine weitere Fabrik in Kiew. Dort sei die Situation zwar aktuell ruhiger aber auch dort arbeiteten die etwa 30 Beschäftigten aktuell nicht. Wie sich jedoch die Lage rund um Kiew in den nächsten Tagen entwickeln werde, könne Knauf nicht einschätzen. Vor Raketenbeschuss jedenfalls seien die Fabriken nicht zu schützen, so der Sprecher. Die Fabriken sind mit Beginn des Konflikts seit Ende Februar stillgelegt.

Unternehmen mit rund 40.000 Mitarbeitern

Die Unternehmensgruppe Knauf stellt mit rund 40.000 Mitarbeitern Baustoffe und Bausysteme her. Vergangenes Jahr erwirtschaftete sie einen Jahresumsatz von 12,5 Milliarden Euro. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen weltweit in 90 Ländern tätig.