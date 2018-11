Zuerst soll der Mann eine Räumungsklage bekommen haben. Dann soll er das Mehrfamilienhaus, in dem er gewohnt hat, angezündet haben. Am Dienstagmorgen ist das Haus in München-Zamdorf durch Flammen zerstört worden. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig retten. Der Schaden liegt bei 600.000 Euro. Brandfahnder stellten fest, dass an zwei Stellen Feuer gelegt worden war. Kurz darauf wurde der Mann festgenommen.