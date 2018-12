03.12.2018, 14:45 Uhr

Nach Räumungsklage Haus angezündet

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in München-Zamdorf hat die Polizei einen Bewohner wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung festgenommen. Am Dienstagfrüh war das Wohnhaus durch ein Feuer zerstört worden.