Nach Protesten gegen IAA: Debatte um Polizeieinsatz

Tausende Menschen haben am Wochenende in München gegen die Internationale Autoausstellung IAA Mobility protestiert. Zwar weitgehend friedlich, doch es kam auch zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Jetzt haben beide Seiten Bilanz gezogen.

Aktivisten sprechen von "Polizeigewalt"

Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisieren das Vorgehen der Polizei scharf. Sie sprechen von "Repression" und "Polizeigewalt" – und werfen den Beamten vor, Freiheitsgrundrechte systematisch zu beschränken. Bei einem Protestzug durch die Münchner Innenstadt am Samstag waren – wie auch schon am Freitag – Demonstranten und Polizeikräfte aneinandergeraten.

Münchner Polizei mit Einsatz "hochzufrieden"

Die Münchner Polizei teilt mit: Beamte seien bedrängt worden, deshalb habe man Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. In einer Pressemitteilung zeigt sich die Polizei mit dem Einsatzverlauf "hochzufrieden". Die meisten Versammlungen im Zusammenhang mit der IAA seien ohne nennenswerte Störungen verlaufen. Man habe nur dann polizeiliche Zwangsmaßnahmen getroffen, wenn es wirklich notwendig und die Situation nicht kommunikativ zu lösen war, so Münchens Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Michael Dibowski. 87 Personen seien vorübergehend fest- oder in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt seien 144 Strafanzeigen gestellt worden.

Herrmann: "Wir dulden keine rechtsfreien Räume"

Auch Innenminister Joachim Herrmann ist zufrieden: Das Einsatzkonzept der Polizei zum Schutz der Veranstaltung und der Bevölkerung habe sich hervorragend bewährt. Mit bis zu 4.500 Einsatzkräften in der Spitze sei die Sicherheit jederzeit gewährleistet gewesen, so der Minister in einer Pressemitteilung. "Die Polizei ist gegen Sicherheitsstörungen konsequent eingeschritten und hat ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass wir hier in Bayern keine rechtsfreien Räume dulden und, abseits von den vielen friedlichen Protestaktionen, Ausschreitungen unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit nicht toleriert werden", so Herrmann.

Grüne wollen Polizeieinsatz aufarbeiten

Die Grünen im bayerischen Landtag fordern dagegen, den Polizeieinsatz umfassend aufzuarbeiten. Sie wollten dazu am Sonntag mehrere schriftliche Anfragen an die Staatsregierung einreichen. Mehrere Grünen-Politiker hatten die Demonstrationen am Freitag und Samstag als "parlamentarische Beobachter" begleitet und sich kritisch über den Einsatz von Gewalt durch die Polizei geäußert.

Oberbürgermeister Reiter bedankt sich bei Polizei

Die Premiere der IAA in München wird von den Veranstaltern als großer Erfolg gewertet. Die Aussteller seien im Großen und Ganzen sehr zufrieden, und trotz der Pandemie seien in nur sechs Tagen über 400 000.Besucher gekommen, so die Präsidentin des Branchenverbandes VDA, Hildegard Müller, zum Abschluss der Messe am Sonntag.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zieht ein positives Fazit der IAA. Sie in die Stadt zu holen, sei richtig gewesen. Der Anfang der Transformation von einer reinen Automesse zur Mobilitätsmesse sei gelungen. Gleichzeitig zeigt Reiter auch Verständnis für die Demonstrationen. Er bedankte sich bei allen Beteiligten dafür, dass die Proteste bis auf wenige Ausnahmen friedlich und im Rahmen der genehmigten Demonstrationen verlaufen seien. Es sei wichtig, dass auch die Industrie zuhöre und die Argumente, gerade zum Thema lebenswerte Stadt und Klimaschutz, ernst nehme. Zudem bedankte sich der Oberbürgermeister bei der Polizei "für ihren sicher nicht leichten Einsatz".

Tausende Demonstranten am Wochenende

In einer Radsternfahrt und einem Protestzug durch die Stadt protestierten am Samstag laut Polizei mehr als 14.000 Menschen gegen die IAA. Die Aktivisten sprechen von 25.000 Teilnehmern. Gegnerinnen und Gegner der IAA hatten sich bereits an den Tagen zuvor an Autobahnbrücken abgeseilt und hatten bei einem Protestzug am Freitag zwischenzeitlich ein leerstehendes Haus besetzt. Schon im Vorfeld des Protestzugs am Freitag war es auf der Theresienwiese zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen, worauf Polizeibeamte Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten.

Aktivisten: "Protest ist nicht vorbei"

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern eine Mobilitätswende mit weniger Autos und besseren Alternativen zur Fortbewegung. Auch mit neuem nachhaltigem Look bleibe die IAA ein Marketing-Event der Autobranche. Der Protest für Klimagerechtigkeit sei nicht vorbei, so die Aktivisten. Man werde jede weitere "Greenwashing-Veranstaltung" wie die IAA stören.

Journalisten festgesetzt - Protest der Journalistenverbände

Proteste hat unterdessen auch die vorübergehende Festsetzung und Durchsuchung von vier akkreditierten Journalisten auf dem Messegelände ausgelöst. Laut "Süddeutscher Zeitung" hatte die Polizei den Reportern als Grund angegeben, sie sähen aus wie Mitglieder des Protestcamps auf der Theresienwiese und nicht wie Fachbesucher der IAA. Die Beamten auf der Messe hätten sie verdächtigt, die IAA für Störaktionen auszuspähen. Bei einer Hausbesetzungsaktion am Freitag hat die Polizei auch einen Journalisten über mehrere Stunden festgehalten. Auch hier läuft ein Protest der Journalistenverbände.