Nach Protest: Wurstfabrikant Hoeneß im Gespräch mit Landwirten

Man suche das gemeinsame Gespräch mit der Geschäftsleitung, sagte Landwirt Andreas Forster von der Initiative "Land schafft Verbindung" dem Bayerischen Rundfunk, die den Protest vor der HoWe Wurstwaren KG in Nürnberg organisiert hat. Eigentümer Florian Hoeneß wiederum zeigte sich gesprächsbereit. Er kam zu den Demonstranten und sprach mit den Landwirten über ihre Probleme. Hoeneß betonte hinterher, er habe eine sehr vernünftige Diskussion mit den Landwirten geführt. Solange man miteinander rede, gebe es Möglichkeiten. Sobald man übereinander rede, werde es schwierig.

Preisverfall bei Schweinefleisch für Landwirte existenzbedrohend

Deutlich bei dem Protest wurde das Problem der Landwirte: immer höhere Auflagen seitens der Politik, aber immer weniger Geld. Der Preisverfall gerade bei Schweinefleisch sei eklatant und existenzbedrohend, so Forster. In Deutschland würden die Standards hochgefahren, gleichzeitig aber Fleisch aus dem Ausland importiert, das diesen Standards nicht entspreche. Deshalb forderten die mittelfränkischen Landwirte eine Herkunftskennzeichnung auf der Verpackung. Für den Verbraucher solle ersichtlich sein, wo das Tier geboren und aufgewachsen, wo es geschlachtet und verarbeitet worden sei. Die Herkunftskennzeichnung solle für Fleisch, Eier und Milch gelten.

Hoeneß: Verbraucher erfahren Herkunft über QR-Code

Wurstwarenfabrikant Florian Hoeneß, vor dessen Nürnberger Werk die Landwirte demonstrierten, verwies auf den QR-Code auf jeder Packung seiner Nürnberger Rostbratwürste. Wer wissen wolle, woher das Fleisch komme, könne den Code scannen. Er habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er zu 80 Prozent Fleisch aus Deutschland und zu 20 Prozent Fleisch aus Dänemark für seine Wurstwaren verwende. Ein Unternehmen müsse auch immer flexibel bleiben und dürfe sich keinem Markt verschließen. Das zeige sich zum Beispiel im Fall der Afrikanischen Schweinepest, so Hoeneß: "Wenn ich in Dänemark gar nichts kaufen würde, dann könnte ich den ganzen Export in die Länder, wo ASP-freies Fleisch sein muss, gar nicht mehr machen. Und deswegen arbeiten wir schon seit jeher, schon von Anfang der 1990er-Jahre an, mit den Dänen zusammen.“

Wurstfabrikant: QR-Code transparenter als genaue Kennzeichnung

Die Forderungen der Landwirte nach einer genauen Herkunftskennzeichnung sei für ihn schwierig umzusetzen. Auf seinen Wurstverpackungen müsste dann pauschal "Fleisch aus der EU" stehen, und das halte er für nicht sinnvoll. Aus seiner Sicht ist eine Kennzeichnung per QR-Code transparenter, zumal man im Jahr 2020 von interessierten Verbrauchern erwarten könne, einen QR-Code abzuscannen oder diesen Code im Internet einzugeben. Ersichtlich werde dann, wo das Tier geschlachtet und wo es zerlegt worden sei. Verarbeitet werde es stets in Nürnberg.

Beim Preisverfall von Schweinefleisch säßen die Landwirte und er in einem Boot, so Hoeneß. Es müssten alle in der Lieferkette verdienen. Und mit 1,27 Euro oder auch 1,50 Euro pro Kilo Schlachtschwein könne ein Landwirt nichts verdienen.

Landwirte protestierten auch in Ober- und Unterfranken

In der Nacht hatten Landwirte bei Aktionen in Unter- und Oberfranken mit ihren Schleppern gegen niedrige Fleisch- und Milchpreise protestiert. Im oberfränkischen Eggolsheim hatten in der Nacht 70 Bauern mit ihren Traktoren die Zufahrten zum Lidl-Zentrallager blockiert. In Unterfranken demonstrierten sie zur gleichen Zeit mit Traktoren vor dem Zentrallager der Supermarkt-Kette Kaufland.