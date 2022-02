Nach Protest: Abschiebung von 31-jährigem Kurden gestoppt

Politik, Kirche, Flüchtlingsorganisationen. Sie alle hatten die für heute am frühen Nachmittag geplante Abschiebung von Heybet Sener in die Türkei kritisiert. Der 31-jährige Kurde war vor knapp vier Jahren aus der Türkei nach Deutschland geflohen, weil er dort wegen seines Engagements für die Kurden politisch verfolgt wurde.

Festnahme bei Termin im Landratsamt

Doch ein Asylantrag in Deutschland wurde abgelehnt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erkannte die politische Verfolgung nicht an und forderte Sener zur Ausreise auf. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, weshalb er am Mittwoch dieser Woche bei einem Termin im Landratsamt Erding festgenommen und in Abschiebehaft gebracht wurde. Laut dem Bayerischen Landesamt für Asyl und Rückführungen ein relativ normaler Vorgang. Auf BR-Anfrage schreibt das Landesamt: "Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, der die ihm gesetzte Frist zur freiwilligen Ausreise hat ungenutzt verstreichen lassen, muss grundsätzlich mit seiner Abschiebung und entsprechenden Vollzugsmaßnahmen rechnen." Zudem weist das Amt darauf hin, dass die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über die Ablehnung des Asylantrags von Heybet Sener auch von Verwaltungsgerichten überprüft und bestätigt worden sei.

Abgeschobenen droht Haft in der Türkei

Besondere Brisanz erhielt die geplante Rückführung jedoch dadurch, dass in der Türkei ein Haftbefehl gegen Heybet Sener vorliegt. Ihm werden dort Terrorismus und Präsidentenbeleidigung vorgeworfen. Flüchtlingsorganisationen gingen deshalb davon aus, dass er unmittelbar bei seiner Ankunft am Flughafen in Istanbul festgenommen worden wäre. Stephan Theo Reichel, Vorsitzender des Vereins matteo – Kirche und Asyl, kennt den türkischen Haftbefehl im Original und in beglaubigter Übersetzung. Auch er rechnete fest mit einer Verhaftung Seners am Flughafen von Istanbul. "Die Sache ist eindeutig", meint er auf BR-Anfrage. Deshalb wandte er sich heute Vormittag mit einem offenen Brief an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Er könne nicht verstehen, warum Herr Sener an "die Schergen von Erdogan" ausgeliefert werde, schreibt Reichel darin. Es sei bekannt, dass die Türkei keine rechtsstaatlichen Verfahren garantiere und kurdische Widerstandskämpfer verfolge und misshandle. Auch der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, hatte sich zuletzt noch eingeschaltet, um eine Abschiebung zu verhindern, sagte Reichel auf BR-Anfrage.

Einen offenen Brief erhielt der bayerische Innenminister auch von der Linken-Bundestagsabgeordneten Nicole Gohlke. Die Münchner Grünen-Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer forderte Joachim Herrmann auf Twitter ebenfalls zum Handeln auf.

Proteste am Flughafen

Am Freitagmittag demonstrierten rund 50 Aktivisten im Terminal 1 des Münchner Flughafens gegen die Abschiebung von Heybet Sener. Unter ihnen auch der Münchner Linken-Politiker Kerem Schamberger. Kurz vor dem Start der Maschine dann die erlösende Nachricht: Heybet Sener wird nicht abgeschoben. Das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen begründet die Nichtdurchführung der Abschiebung gegenüber dem BR mit gesundheitlichen Problemen von Heybet Sener. Demnach haben sich im Zuge einer ärztlichen Untersuchung Zweifel an der Reisefähigkeit ergeben, so das Landesamt.

Um 13:45 Uhr, als eigentlich die Maschine in Richtung Istanbul starten sollte, holt Kerem Schamberger Heybet Sener aus der Abschiebehaft ab. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagt Schamberger: "Heybet sitzt neben mir im Auto. Wir sind so froh!" Die Behörden haben Sener wohl empfohlen, einen neuen Asylantrag zu stellen, über diesen müsse dann neu entschieden werden. Für Heybet Sener eine zweite Chance auf ein dauerhaftes Leben in Deutschland.