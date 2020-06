Nach positivem Corona-Test müssen 55 Menschen in Quarantäne

Nachdem sich ein Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Weiden in der Oberpfalz mit dem Coronavirus infiziert hat, müssen mehr als 50 weitere Bewohner vorsorglich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt habe am Freitag 36 Bewohner auf das Virus getestet, teilte die Regierung der Oberpfalz mit.

Gebäude unter Quarantäne

Da die Kontaktpersonen nicht sicher nachverfolgt werden konnten, stellte das Gesundheitsamt das gesamte betroffene Gebäude unter Quarantäne. Wie lange die 55 Bewohner, zu denen auch Kleinkinder zählen, ihre Zimmer nicht verlassen dürfen, ist noch unklar. Ein Catering-Service versorge die Bewohner mit Essen, hieß es.

Zwei Bewohner mussten verlegt werden

Zwei Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft mussten verlegt werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums der Oberpfalz in Regensburg am Samstag zum Bayerischen Rundfunk. Sie hätten sich nicht an die Quarantäneregeln gehalten und "waren uneinsichtig". Sie befinden sich jetzt nicht mehr in der Weidener Gemeinschaftsunterkunft und seien in einem Zimmer "fest untergebracht". Mit den verbliebenen Bewohnern in der Unterkunft gebe es aber keinerlei Probleme, so der Sprecher.

Die Gemeinschaftsunterkunft Weiden besteht aus insgesamt sechs getrennten Gebäuden, in denen derzeit insgesamt 140 Menschen leben.