Nach Polizeikontrolle: Mutter und Sohn gehen auf Beamte los

Nach einer Polizeikontrolle im Augsburger Stadtteil Oberhausen eskalierte am Samstagabend die Lage: Insgesamt fünf Personen wurden von den Beamten kontrolliert. Bei einem 21-Jährigen fanden sie Marihuana. Zwei weitere Männer aus der Gruppe im Alter von 18 Jahren verhielten sich daraufhin aggressiv, gingen auf die Polizisten los und wurden schließlich auf das Revier gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei ihnen 0,4 beziehungsweise ein Promille.

Jugendlicher am Kopf verletzt

Auf dem Revier tauchten die Eltern beziehungsweise Angehörigen der beiden Männer auf und protestierten gemeinsam mit den beiden 18-Jährigen gegen die Maßnahmen. Laut Polizei fuhr die Gruppe dann auf ein anderes Polizeirevier, beschwerte sich auch dort und verließ auch nach mehreren Aufforderungen das Areal nicht.

Weil die beiden 18-Jährigen sich wieder aggressiv gegenüber den Polizisten verhielten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Einer der beiden wehrte sich und entriss einem Polizisten den Einsatzgürtel. Da griff auch seine Mutter griff ein und ging die Beamten an. Auch sie musste zurückgehalten werden. Bei der Aktion wurde der 18-jährige Sohn am Kopf verletzt und ambulant in einer Klinik behandelt.

Eine Nacht in der Zelle

Die beiden 18-Jährigen verbrachten die Nacht auf dem Polizeirevier. Sie müssen mit Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Auch gegen die 37-jährige Mutter wird ermittelt.