Nach Pilotenstreik: Flugbetrieb bei Lufthansa läuft wieder

Nach dem Ende des Pilotenstreiks bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb am Flughafen München wieder normal aufgenommen worden. Lediglich sieben Flüge aus dem Ausland fallen am Samstag laut einem Flughafensprecher noch aus. Einzelne Verspätungen seien aber noch möglich, so die Lufthansa. Insgesamt sind für Samstag knapp 900 Flugbewegungen als Starts und Landungen am Flughafen München vorgesehen.

Kein Chaos an deutschen Flughäfen

Am Freitag waren infolge des Streiks in ganz Deutschland mehr als 800 Flüge der Lufthansa ausgefallen. Rund 130.000 Passagiere waren betroffen. Weil sie von der Streichung ihres Fluges im Vorfeld erfahren hatten, ist ein Chaos ausgeblieben. So waren auch am Münchner Flughafen deutlich weniger Passagiere am Terminal 2 gewesen als sonst üblich, bestätigte ein Sprecher. Mehrere Tochtergesellschaften der Lufthansa wurden nicht bestreikt und konnten fliegen.

Volle Züge bei der Bahn

Entsprechend voll waren dafür aber die Fernzüge der Bahn. Der Freitag ist ohnehin ein sehr starker Reisetag. Weil dazu verhinderte Lufthansapassagiere gekommen seien, sei am Abend beispielsweise im ICE von München nach Hamburg nur noch schwer ein Sitzplatz zu bekommen gewesen, so die Bahn. Üblicherweise haben Lufthansa-Passagiere innerhalb Deutschlands bei Streik die Möglichkeit, auf die Bahn umzusteigen und bekommen dafür Gutscheine.

Beschwerden über schlechten Service bei der Lufthansa

Um 24 Uhr hatte die Pilotengewerkschaft den Streik bei der Lufthansa beendet. Am Freitag waren nahezu sämtliche Flüge der Kerngesellschaft gestrichen worden. Nach BR-Informationen war es für viele Lufthansakunden schwierig, kurzfristig umzubuchen, weil das mindestens 48 Stunden vorher geschehen muss. Die Gewerkschaft Cockpit hatte den Streik aber kurzfristig von Donnerstag auf Freitag angekündigt. So beklagten sich viele über den schlechten Service der Lufthansa.