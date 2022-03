Nach Pflegeskandalen: Pflege-SOS wird gut angenommen

Missstände in bayerischen Pflegeheimen können Betroffene seit rund einer Woche an eine neue Stelle im Landesamt für Pflege melden. Die Anlaufstelle "Pflege-SOS Bayern" wird laut Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) gut angenommen. Es habe bislang 61 Kontakte gegeben, teilte Holetschek heute mit. Dabei habe es sich in 35 Fällen um konkrete Beschwerden gehandelt.

"Unter den 35 Beschwerden waren 19 Fälle mit deutlichem Beschwerdegrad – dabei geht es beispielsweise um Versorgungsdefizite von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen." Pflegeminister Klaus Holetschek

Bei der Stelle können sich Pflegebedürftige, ihre Angehörigen sowie Pflegekräfte melden. Jede Beschwerde werde detailliert aufgenommen und, wenn gewünscht, auch anonym weitergegeben. Einige Beschwerden seien an die jeweiligen Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen (FQAs) weitergeleitet worden, in manchen Fällen an die Pflegekasse oder einen Pflegestützpunkt.

Holetschek: Jede Beschwerde wird ernst genommen

Das "Pflege-SOS Bayern" ist seit 7. März 2022 kostenfrei telefonisch unter 09621 966 966 0 sowie schriftlich per E-Mail an pflege-sos@lfp.bayern.de erreichbar. Der Minister betont, jedes Anliegen und jede Beschwerde werde ernst genommen: "Oberste Priorität haben das Wohl und der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner in bayerischen Pflegeheimen."

Das "Pflege-SOS Bayern" ist Teil des Fünf-Punkte-Plans, den Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister am 20. Februar als Konsequenz aus den Vorfällen in einem Augsburger Pflegeheim vorgelegt hatte.

BR-Recherche deckt Pflegeskandal in Schliersee und Augsburg auf

BR-Recherchen hatten die gravierende Missstände und massiven Pflegemängel in dem Augsburger Seniorenheimen ans Licht gebracht. Bereits ein Jahr früher war ein weiterer Pflegeskandal in einer Senioreneinrichtung des selben Betreibers am Schliersee durch BR-Recherchen aufgedeckt worden.