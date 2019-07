Nach Pflege-Skandal: 30-Jährige soll Augsburger Heim leiten

Nachdem der BR Pflege-Missstände im Augsburger "Haus am Schäfflerbach" aufgedeckt hat, hat der Betreiber nun eine neue Heim-Leiterin bestimmt. Sandy Burgmeier, eine 30 Jahre alte Pflegefachkraft, solle die Leitung übernehmen, erklärte die Korian-Gruppe gegenüber dem BR Studio Schwaben.

Sie habe in den vergangenen zwei Jahren als Elternzeitvertretung das Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum Augsburg geleitet. Von 2011 bis 2014 sei die gebürtige Münchnerin bereits als Wohnbereichsleitung im „Haus am Schäfflerbach“ tätig gewesen, so Korain.

Heimaufsicht muss noch zustimmen

"Frau Burgmeier ist gelernte Pflegefachkraft, hat eine Weiterbildung zur Praxisanleitung absolviert und danach die Qualifikationen für Pflegedienstleitung und Heimleitung erworben", so Korian weiter. Sie sei ab dem heutigen Montag vorerst kommissarisch im Haus tätig, bis die nötige Zustimmung der Personalie durch die Heimaufsicht erfolgt sei.

Der BR hatte die Missstände in den Heim ans Licht gebracht. Angehörige berichteten von Toilettensitze, die mit Kot beschmiert sind, zu wenig zu essen – und: offenbar völlig überfordertem Personal. In einem Fall schilderte eine Angehörige, dass für ihre demente Mutter kein Arzt gerufen worden sei, obwohl sie mehrmals Blut erbrochen habe.

Betreiber entschuldigt sich

Der Betreiber - die Korian-Gruppe - hatte sich direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe bei den Angehörigen entschuldigt und Besserung gelobt. Das Unternehmen expandiert in ganz Europa. In Bayern betreibt sie mittlerweile 48 Heime und 14 ambulante Dienste. Hinter Korian stehen die französischen Großbank Credit Agricole und ein kanadischer Pensionsfonds.