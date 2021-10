Nach Partynacht: Junge Frau wird in Grafenau in Club eingesperrt

Eine 23-Jährige ist am Samstagnachmittag in Freyung aus einem Club befreit worden, nachdem sie dort in der Nacht zuvor eingeschlafen war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, setzte die Frau einen Notruf ab, als sie gegen 14 Uhr bemerkte, dass die Disco zugesperrt ist. Die Polizei verständigte den Eigentümer, der wenig später die Türen aufschloss.

Noch Alkohol im Blut

Anschließend erklärte die 23-Jährige, dass sie in der Nacht von Freitag auf Samstag bis zur Abrechnung der Mitarbeiter geblieben sei. Dabei sei sie eingeschlafen und erst am frühen Nachmittag wieder aufgewacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau beim Eintreffen der Beamten noch angetrunken. Sie brachten sie nach Hause.