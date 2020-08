Nach Party in Waldkraiburg: DJ positiv auf Corona getestet

95 Gäste sollen am vergangenen Wochenende bei einer Privatparty in einem Club in Waldkraiburg gefeiert haben. Jetzt ist der DJ positiv auf Corona getestet worden.

DJ war in Kroatien im Urlaub

Der DJ war vor der Feier in Kroatien im Urlaub, sein positives Ergebnis hatte er aber erst nach dem Auftritt erfahren. Alle Kontaktpersonen des Mannes werden nun in Kenntnis gesetzt, die engeren Kontakte müssen in Quarantäne.

Nicht alle Partygäste müssen in Quarantäne

Wäre ein Gast infiziert gewesen, hätte das Gesundheitsamt für alle Feiergäste eine Quarantäne verhängen müssen, teilt das Landratsamt Mühldorf mit. In einem solchen Fall wären bei 95 Gästen die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar gewesen.

Landratsamt bittet: Reiserückkehrer sollen Kontakte meiden

Das Landratsamt appelliert an die Vernunft und bittet um Vorsicht bei privaten Feierlichkeiten und Urlauben. Auch wer nicht in Risikogebiete reise, solle sich testen lassen. Außerdem könne man sich nach einem negativen Test nach einer Urlaubsreise nicht in Sicherheit wiegen, da die Inkubationszeit von Covid-19 zwei Wochen betrage. Das Gesundheitsamt bittet alle Reiserückkehrer darum, zwei Wochen nach dem Urlaub Kontakte zu meiden und auf Symptome zu achten