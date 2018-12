Nach Parkplatz-Strip: TV-Nonne Mönning vor Gericht

Antje Mönning, die vor allem durch ihre Rolle als Schwester Jenny in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" bekannt wurde, hatte sich im Juni vor mehreren Männern auf einem Parkplatz in Jengen leicht bekleidet und in lasziven Posen gezeigt. Nicht wissend, dass es sich bei zwei von ihnen um Zivilpolizisten handelte, die das Tänzchen filmten und anschließend Anzeige erstatteten.

Strafbefehl nicht akzeptiert

Im Oktober erließ das Amtsgericht Kaufbeuren einen Strafbefehl wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen die 40-Jährige und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro. Die Schauspielerin bezeichnet den Strafbefehl als absurd und lächerlich. Bei dem Parkplatz-Strip habe es sich nur um eine Blödelei aus einer Laune heraus gehandelt. Sie könne in ihrem Verhalten keine Straftat sehen, so Mönning auf ihrer Facebook-Seite.

Anwalt kritisiert Sicherheitsvorkehrungen

Der Vorfall sorgte für Schlagzeilen, weil die Schauspielerin nach Erhalt des Strafbefehls selbst mit dem Video ihres Strips an die Öffentlichkeit gegangen war. Ihr Anwalt Alexander Stevens kritisierte die Videoaufzeichnung, die ohne Einverständnis Mönnings gemacht worden sei, sowie die scharfen Sicherheitsvorkehrungen für die Verhandlung.