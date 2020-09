Nach Panne: Krankenhaus Vilshofen weist Vorwürfe teils zurück

Nach der Panne im Krankenhaus Vilshofen im Landkreis Passau, bei der über 30 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden sein sollen, weist das Krankenhaus die Vorwürfe teilweise zurück. Ein Sprecher des Krankenhauses Vilshofen bestätigt zwar, dass es zu einem Zwischenfall beim Umgang mit zwei Covid-19-Patienten gekommen sei. Der Vorwurf, dass sich weitere Personen im Krankenhaus beziehungsweise bei Besuchen eines Patienten infiziert haben, weist er aber zurück. Dies sei höchst spekulativ und aus Sicht des Krankenhauses praktisch unmöglich, so der Sprecher weiter.

Ansteckung im Vorfeld des Klinikaufenthalts?

Eine Ansteckung im Vorfeld des Klinikaufenthalts sei wesentlich wahrscheinlicher. Details können aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht näher ausgeführt werden, so das Klinikpersonal weiter. Auch eine Ansteckung im Krankenhaus sei aus Sicht des Krankenhauses äußerst unwahrscheinlich: Es würden umfassende Hygienemaßnahmen und Besuchsregelungen gelten. Laut dem Pressesprecher hält das Krankenhaus Vilshofen im Hinblick auf die allgemein steigenden Infektionszahlen in der Region auch andere Infektionsketten für möglich. Bis dato gäbe es in diesem Zusammenhang noch keine Ansteckungen im Mitarbeiterbereich oder bei Patienten.

Alle Patienten werden nun bei der Aufnahme gestestet

Trotz allem wurden die Corona-Maßnahmen im Krankenhaus Vilshofen nochmals verschärft: Patienten aller Bereiche würden bei der Aufnahme im Krankenhaus sofort auf Covid-19 getestet, nicht nur symptomatische Patienten. Außerdem gäbe es erneute gezielte Schulungsmaßnahmen für den ärztlichen und pflegerischen Bereich. Es wurde auch beschlossen, den Isolier- und Infektionsbereich wieder zu vergrößern, so der Sprecher weiter. Bei Bedarf könnten die Kapazitäten sehr schnell erweitert werden. Laut Pressesprecher bedauern die Geschäftsführung, der Landkreis Passau, sowie die Krankenhausleitung des Krankenhaus Vilshofen den Vorfall zutiefst.

Trotz Symptomen im Mehrbettzimmer untergebracht

Am Sonntag hatte das Krankenhaus selbst mitgeteilt, dass es zu einer Panne gekommen sei. Obwohl zwei Patienten Corona-Symptome hatten, wurden sie im Krankenhaus Vilshofen in Mehrbettzimmern untergebracht. Erst nachdem Tests eine Infektion nachgewiesen hatten, habe man beide Patienten isoliert. Mehr als 30 Corona-Fälle stehen nun möglicherweise im Zusammenhang mit der Panne im Krankenhaus.

Infizierte Hochzeitsgesellschaft: Verbindung zu Klinik Patientin?

Wie die Passauer Neue Presse (PNP) meldete, handelt es sich bei einer Patientin angeblich um eine Großmutter, deren Enkelin wenige Tage später Hochzeit feierte. Aus der Hochzeitsgesellschaft direkt haben sich bisher rund 25 Infektionsfälle bestätigt, teilte ein Sprecher des Landratsamts Passau am Donnerstag auf BR-Anfrage mit. Zudem seien acht Personen positiv getestet worden, die im Kontakt mit Hochzeitsgästen gestanden hätten. Die Familie der Braut stellte diesen Zusammenhang her: Ihr Vater sagte der PNP: "Hätten wir das Ergebnis vorher gehabt, hätten wir die Hochzeit natürlich abgeblasen."