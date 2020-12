Nach Panne: Impfungen in Oberfranken haben begonnen

Mit Verzögerung haben nun auch die Impfungen in Oberfranken begonnen. Nachdem es bei der ersten Lieferung am Sonntag Probleme mit der Kühlkette gegeben hatte, entschieden sich die Landkreise Bayreuth, Kulmbach, Kronach, Coburg, Lichtenfels, Wunsiedel und Hof mehrere hundert Impfdosen nicht zu verwenden.

Alle angesetzten Impfungen in den Kreisen wurden daraufhin abgesagt, obwohl das Bayerische Gesundheitsministerium und der Hersteller Biontech die betroffenen Chargen als unbedenklich eingestuft hatten.

Erste Impfungen in Bayreuth, Kulmbach und Forchheim

Am Montagnachmittag trafen in Oberfranken neue Lieferungen des Impfstoffes ein, sodass die ersten Impfungen mit Verzögerung beginnen konnten, etwa im Landkreis Bayreuth. Im Hospitalstift wurden die ersten Bewohner durch ein mobiles Impfteam der Malteser geimpft. Am Dienstag sollen drei weitere Impfteams in Stadt und Landkreis Bayreuth die Arbeit aufnehmen.

Auch in Kulmbach hat im Impfzentrum, im Einkaufszentrum "Fritz", die Arbeit begonnen, Hof und Wunsiedel wollten am Montagnachmittag ebenfalls mit mobilen Impfungen starten.

Forchheim hat um 17 Uhr im Don Bosco Heim die Impfungen aufgenommen. Auch hier sind bereits seit Montagnachmittag mobile Impfteams unterwegs. In Forchheim konnten die Impf-Ampullen, die am Sonntag geliefert wurden allerdings verwendet werden, da diese nicht von den Problemen in der Kühlkette betroffen waren. Bis in die Abendstunden hinein sollten rund 100 Menschen geimpft werden.

In Coburg beginnen die Impfungen am Dienstag ab 8.45 Uhr. Dort werden zwei mobile Impfteams ausrücken.

Impfstoff-Lieferung mit Polizeieskorte

Im Impf-Verteilzentrum Bayreuth sind weitere 400 Impfdosen angekommen. Die Ampullen kamen mit einem Kühltransporter, der von einer Polizeieskorte begleitet wurde. Von hier aus gehen die Dosen in die jeweiligen Landkreise.

Für Oberfranken-West gibt es ein zweites Verteilzentrum in Bamberg. Durch den verzögerten Impfstart verschieben sich in Bayreuth auch die bereits fest vereinbarten Termine für Menschen jenseits der 80 Jahre. Die angemeldeten Personen sollen, wie der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann dem BR sagte, telefonisch einen neuen Impftermin erhalten.