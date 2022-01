Nach Panne im KKW Isar 2: Betreiber reagiert auf Kritik

Das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach im Landkreis Landshut musste kurzfristig wegen einer Panne heruntergefahren werden. Die Grünen kritisierten die Betreiberfirma nach dem Vorfall heftig und warfen ihr "Schlamperei" vor. Nun hat PreussenElektra Stellung bezogen.

Betreiber reagiert auf Vorwürfe der Grünen

Im Interview mit dem BR teilte Standortsprecher Bernd Gulich mit: "Im Kernkraftwerk Isar 2 gibt es keinen Platz für Schlamperei. Wir arbeiten hier nach dem kerntechnischen Regelwerk und das gibt uns genau vor, was wir machen müssen. Es gibt keine Kompromisse beim Thema Sicherheit."

Zuvor hatte die Landtagsabgeordnete Rosi Steinberger (Bündnis 90/Die Grünen) die Befürchtung geäußert, dass die Betreiber im letzten Jahr vor der Abschaltung des Meilers nicht mehr so genau aufpassen würden und stellte den Vergleich an: "Wenn man ein altes Auto hat, das keinen TÜV mehr bekommt, dann richtet man ja auch nichts mehr, weil man hofft, dass man noch über das letzte Jahr kommt. So darf es aber bei einem Atomkraftwerk nicht sein. Da muss man wirklich die Sicherheit an die erste Stelle stellen – und zwar bis zum letzten Tag."

In einem Statement, das dem BR vorliegt, reagiert darauf auch der Vorsitzende der Geschäftsführung von PreussenElektra: "Wir lassen uns unsere Leistung im KKI nicht von einzelnen politischen Akteuren mit unqualifizierten Bemerkungen schlechtreden. Solche Aussagen sind unfair gegenüber unserer Betriebsmannschaft und verunsichern die Bevölkerung. Fakt ist, der Betrieb und Rückbau unserer Anlagen war, ist und bleibt sicher, bis zur letzten Minute."

Leck in einem nicht-radioaktiven Teil der Anlage festgestellt

In den Morgenstunden des 9. Januar wurde ein Leck am Speisewassersystem im nicht-radioaktiven Teil der Anlage festgestellt. In der Folge trat Wasserdampf aus. Das Kernkraftwerk musste für rund 36 Stunden heruntergefahren werden.

Unternehmenssprecherin Almut Zyweck informierte zudem über das bevorstehende letzte Jahr, ehe der Atomausstieg in Bayern und Deutschland mit dem Jahreswechsel vollzogen wird. Grundsätzlich werde das Betriebsjahr so ablaufen, "wie die letzten 34 Jahre zuvor auch". Am 31. Dezember werde das Kernkraftwerk dann planmäßig heruntergefahren und vom Netz genommen.

💡 Hintergrund:

Bis Ende 2023 hoffen die Betreiber dann auf die Genehmigung des Rückbauverfahrens, das planmäßig ab 2024 beginnen soll. Von außen werden diese Maßnahmen viele Jahre lang nicht sichtbar sein, der Rückbau soll zunächst im Inneren der Anlage stattfinden. Dabei werden auch derzeitige Mitarbeiter zum Einsatz kommen. Grundsätzlich werde jedes Mitglied der Belegschaft frühzeitig darüber informiert, wann deren Aufgabe wegfällt und ein neues Einsatzfeld gesucht werden muss, erklärte Zyweck. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben.