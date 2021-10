Nach Pandemie-Pause: Wieder Weihnachtsmärkte in der Oberpfalz

Nachdem die Weihnachtsmärkte im vergangenen Jahr eine pandemiebedingte Pause einlegen mussten, finden heuer vielerorts in Bayern wieder Weihnachtsmärkte statt - einige davon auch in der Oberpfalz.

Stadt und Landkreis Regensburg

Neben dem Weihnachtsmarkt im Thurn und Taxis Schloss Sankt Emmeram in Regensburg, auf dem bereits der Weihnachtsbaum aufgestellt wurde, wird es heuer auch alle anderen Christkindlmärkte, wie den Christkindlmarkt am Neupfarrplatz (22.11. bis 23.12.), in Regensburg geben.

Im Landkreis Regensburg gibt es in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte in Laaber, Regenstauf, Zeitlarn, Wörth an der Donau, wie auch in Wenzenbach.

Stadt und Landkreis Schwandorf

Der Weihnachtsmarkt in Schwandorf zieht voraussichtlich in den Stadtpark um, hier soll es heuer auch eine Eislaufbahn geben. Im Schloss Guteneck im Landkreis Schwandorf findet der Weihnachtsmarkt ab dem 25.November in diesem Jahr wieder statt und auch den "Advent im Wald" in Schönsee wird es am 4. und 5. Dezember in seiner ursprünglichen Form geben.

Amberg und Weiden

Während in der Stadt Amberg bislang lediglich der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gemeldet ist, findet in Weiden der Christkindlmarkt vom 15.11. bis 23.12. am Oberen und Unteren Markt statt. Darüber hinaus können sich Weihnachtsmarkt-Fans am 21.11. über einen Besuch auf dem Kathreinmarkt freuen.

Landkreis Cham und Landkreis Tirschenreuth

Im Landkreis Cham gibt es heuer wieder die Arracher Seeweihnacht im Lamer Winkl, sowie den Rodinger-, den Waldmünchner- und den Chamer Christkindlmarkt. Im Landkreis Tirschenreuth wurden bisher der Christkindlmarkt im Fischhofpark, sowie der Weihnachtsmarkt in Bad Neualbenreuth gemeldet.

Voraussichtlich weitere Weihnachtsmärkte in Planung

Weitere Weihnachtsmärkte werden voraussichtlich in den nächsten Tagen folgen. Da die bayerische Regierung das neue Hygienekonzept erst am Dienstag, 19. September, veröffentlichte, treffen viele potentielle Veranstalter von lokalen Weihnachtsmärkten ihre Entscheidung erst in diesen Tagen, heißt es von Seiten der Ämter.