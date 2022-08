Nach "pädagogischen Defiziten": Kinderhaus in Schönwald bleibt

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) übernimmt das Kinderhaus "Unterm Himmelzelt" in Schönwald im Landkreis Wundsiedel. Der Trägerwechsel sei zum 1. Oktober 2022 vorgesehen, teilten Stadt Schönwald und der Landkreis Wunsiedel mit. Damit sei die Betreuung der Kinder des Kinderhauses gesichert, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung weiter. Übergangsweise werde bereits für den September eine Betreuung angeboten.

Diakonie Schönwald wird als Träger abgelöst

Die Suche nach einem neuen Träger war nötig geworden, weil die Kindergartenaufsicht des Landratsamtes Wunsiedel dem bisherigen Träger des Kinderhauses den weiteren Betrieb mit Wirkung zum 1. September 2022 untersagt hatte. Auslöser dafür sei einer Mitteilung zufolge eine Reihe von Vorfällen gewesen, die sowohl "organisatorische als auch pädagogische Defizite in der Einrichtung" offenbart hätten. Beim bisherigen Träger handele es sich um den Evangelische Diakonieverein Schönwald e.V..

"Wir sind sehr froh, so schnell eine so gute Lösung für unsere Familien gefunden zu haben", betonte Schönwalds Bürgermeister Klaus Jaschke (SPD). "Für uns als Aufsichtsbehörde steht bei jeder Entscheidung das Wohl der Kinder und der Familien an erster Stelle", erklärte Landrat Peter Berek (CSU).

Kinderhaus könnte neue Stellen ausschreiben

Für den Weiterbetrieb des Kinderhauses würden nun Gespräche mit dem Personal aufgenommen. Möglicherweise werden einzelne Stellen ausgeschrieben. Über den Trägerwechsel hätten der Schönwalder Bürgermeister und der Landrat von Wunsiedel die Eltern der Kinderhaus-Kinder bereits informiert, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Konkrete Angaben zu den Gründen für den Trägerwechsel wurden darin nicht mitgeteilt. Gerüchte und Mutmaßungen hätten "zu einer noch größeren Belastung der Betroffenen geführt."