Sonthofen ehrt Goldmedaillengewinnerin Katharina Hennig

Der Stadtrat von Sonthofen hat die Langläuferin und Wahl-Sonthofenerin Katharina Hennig coronabedingt im kleinen Rahmen und in geschlossener Gesellschaft empfangen. Die 25-jährige Gold- und Silbermedaillengewinnerin durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Gold und Silber in Peking

Bürgermeister Christian Wilhelm hat der Olympiasiegerin ein kleines Geschenk überreicht und sagte, dass keiner von ihnen vergangene Woche damit gerechnet habe, dass sie bald eine Gold- und Silbermedaillengewinnerin aus Sonthofen ehren dürfen. "Umso freudiger ist die Überraschung für uns. Die Sportstadt Sonthofen ist stolz auf Katharina Hennig", sagte der Sonthofener Bürgermeister.

Die Wahl-Allgäuerin holt zwei Medaillen

Die Ski-Langläuferin wohnt seit einigen Jahren in Sonthofen, trainiert in Oberstdorf, geht aber nach wie vor für ihren bisherigen Verein, den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, an den Start.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking holte die gebürtige Sächsin und Wahl-Allgäuerin gemeinsam mit Victoria Carl sensationell Gold im Team-Sprint. Zuvor hatte sie bereits überraschend Silber mit der 4-mal-5-Kilometer-Staffel gewonnen.

Größere Feier mit anderen Allgäuer Olympioniken geplant

Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen fiel die Ehrung in Sonthofen allerdings klein aus: Nur im Kreis des Stadtrats und der Familie hat die Stadt Sonthofen "ihre" Olympionikin gefeiert. Voraussichtlich Ende März soll Hennig im Rahmen einer größeren Feier zusammen mit den anderen Olympiateilnehmern aus der Region in Oberstdorf noch einmal geehrt werden.