Nach Ölfass-Unfall im Rodachtal: Warnmeldung bleibt bestehen

Nach dem Ölunfall an der Rodach bleibt die Warnmeldung bestehen, teilt das Landratsamt in Kronach mit. Es gelte für den gesamten Bereich der Rodach über etwa 25 Kilometer von Erlabrück bis zur Mündung in den Main sowie für den Main im Landkreis Lichtenfels inklusive angeschlossener Seen und Fischteiche ein Verzehrverbot für Fische. Menschen und Tiere sollen den Kontakt zu den Gewässern meiden und Gartenbrunnen in der Nähe der betroffenen Gewässer nicht nutzen.

Rodach ist "massiv mit Teeröl" verunreinigt

Laut dem Landratsamt sei nun ein Fachgutachten nötig, um den Schaden zu beurteilen. Bis spätestens Donnerstag soll ein entsprechender Gutachter durch den Verursacher beauftragt werden. Ein aktueller Untersuchungsbericht des Bayerischen Landesamtes für Umwelt habe jedoch bereits bestätigt, dass das Gewässer "massiv mit Teeröl und somit mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) verunreinigt" wurde. Wenn die Ergebnisse des Fachgutachtens vorliegen, soll erneut über die Aufrechterhaltung der Warnmeldung des Wasserwirtschaftsamtes entschieden werden.

Sägewerkbetreiber misslingt Ölfass-Umlagerung

Am Abend des 27. September hatte zunächst ein Zeuge festgestellt, dass der Fluss Rodach großflächig mit einer stinkenden Flüssigkeit verunreinigt worden war. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass bis zu 1.000 Liter Öl an der Stelle im Frankenwald in die Rodach gelaufen waren. Ein 83 Jahre alter Betreiber eines Sägewerks hatte versucht das Ölfass umzulagern. Dabei sei es umgefallen und aufgeplatzt.