Nach Nördlinger Tiefgaragenbrand: Bewohner dürfen nicht zurück

Nach dem Feuer in einer Tiefgarage in Nördlingen können die 68 Bewohner des Mehrfamilienhauses vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen. Unklar ist weiterhin, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.