Nach neun Jahren tanzen in Wemding wieder die Schäffler

Ab dem Mittag ziehen die Schäffler ganz nach dem Münchner Vorbild durch die Straßen von Wemding und bleiben an insgesamt zehn Orten stehen, um ihren traditionellen Tanz aufzuführen. Start ist um 13 Uhr am Markplatz, der letzte Tanz findet gegen 17 Uhr in der Straße Am Büchel statt.

Freude nach der Pest

Durch die Corona-Pandemie habe der Brauch wieder einen besonderen Stellenwert bekommen, sagt Andreas Stöckle von der Schäfflervereinigung. Den Leuten sei bewusst, dass es da eine Analogie gebe, so Stöckle. Ursprünglich entstanden ist der Tanz der Fassmacher im 16. Jahrhundert in München. Dort sollen die Schäffler nach überstandener Pest den Menschen wieder Freude gebracht haben.

Schäfflergeselle bringt Brauch nach Wemding

Nach Wemding brachte um 1870 Johann Uhl diesen Brauch. Der Schäfflergeselle war während seiner Walz in München auf den Schäfflertanz gestoßen. Heute gibt es in Wemding zwar keinen Fassmacher mehr, aber trotzdem keine Nachwuchsprobleme, wie Andreas Stöckle sagt. Rund um den Tanz übernehmen Kinder schon verschiedene Aufgaben und würden so für den Brauch begeistert. Auch würde in den Familien die Tradition oft vom Vater auf den Sohn übergehen. So sind die 21 Schäffler heuer zwischen 18 und knapp 60 Jahre alt.

Schäfflertanz-Polka mit Schlange, Laube, Kreuz und Krone

Begleitet von der Jugend- und Stadtkapelle Wemding führen die Schäffler zehn Mal ihr rund 20-minütiges Programm auf. Im Rhythmus einer Schäfflertanz-Polka tanzen sie die Figuren Schlange, Laube, Kreuz und Krone. Typisch für die Schäffler: Die Tänzer halten Bögen, die mit Buchsbaumzweigen geschmückt sind, in der Hand. Über jeweils einen Bogen zum Vorder- und Hintermann sind sie miteinander verbunden und verleihen den Figuren ihren besonderen Reiz. Am Ende jedes Tanzes steigt Andreas Stöckle in der Rolle des Gambrinus auf ein Holzfass und schwingt einen Reifen, in dem ein Schnapsglas steht. Dann lässt er Würdenträger und Persönlichkeiten aus dem Publikum hochleben – in der Hoffnung auf eine Spende für die Schäfflervereinigung.

In Wemding werden zum Schäfflertanz je nach Wetter mehrere tausend Besucher erwartet. Eintritt muss nicht bezahlt werden, die zehn Aufführungsorte in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt sind frei zugänglich.