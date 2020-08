Nach Mordversuch: Flüchtiger aus Landkreis Günzburg ist tot

Mehrere Tage lang suchte ihn die Polizei, jetzt steht fest: Der wegen eines versuchten Mordes gesuchte 29-Jährige aus dem Landkreis Günzburg ist nicht mehr am Leben. Ein Anwohner entdeckte den Leichnam des Mannes nur wenige Kilometer südlich von Günzburg in einem Heustadel. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht, so die Polizei.

Gesuchter wollte wohl mit Autounfall seine Frau töten

Der Mann hatte am Sonntag (26.7.20) einen Autounfall auf der A8 bei Leipheim verursacht, vermutlich, um seine neben ihm sitzende Frau zu töten. Die Frau überlebte mit schweren Verletzungen. Der 29-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber kurze Zeit später aufgegriffen.

Zunächst in die Psychiatrie eingeliefert

Wegen psychischer Auffälligkeiten wurde der Mann dann in die geschlossen Abteilung der Allgemeinpsychiatrie des Bezirkskrankenhauses Günzburg eingeliefert. Er galt laut BKH als normaler Akut-Patient mit einer psychischen Auffälligkeit.

Ihm gelingt die Flucht aus dem BKH Günzburg

Dort konnte er schon nach wenigen Stunden flüchten, seitdem war er untergetaucht. Ein Zeuge wollte ihn in den vergangenen Tagen im Landkreis Erding gesehen haben. Wegen des Verdachts, dass er seine Frau töten wollte, wurde seitdem per Haftbefehl nach ihm gefahndet.