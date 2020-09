Nach Angriff auf seine Eltern: Tölzer auf der Flucht

In Bad Tölz läuft ein Großeinsatz nach einem 32-jährigen, der versucht haben soll, seine Eltern zu töten.

Streit im Elternhaus

Laut Polizei geriet der Sohn kurz nach vier Uhr in einem Wohnhaus am Alten Bahnhof in Bad Tölz mit seiner Mutter und seinem Vater in Streit, warum ist noch unklar. In dessen Verlauf attackierte er seine Eltern so schwer, dass beide nach einer notärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten.

Sohn auf der Flucht

Der Angreifer selbst flüchtete unmittelbar nach der Tat aus der Wohnung. Zahlreiche uniformierte und zivile Polizeikräfte fahnden seit heute Morgen im Stadtgebiet nach dem Flüchtigen, dabei ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass für die Bevölkerung eine Gefahr besteht.