Nach Morddrohung: Polizei-Großeinsatz in Schweinfurt

Er habe die Drohung in einer "aufgeheizten Situation" gegenüber seiner 32-jährigen Tochter ausgesprochen, weshalb diese zunächst nicht reagiert habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Als er am Freitagmorgen vor dem Schnellimbiss seiner Ex-Frau auftauchte, redete die Tochter den Angaben zufolge am Telefon auf ihn ein und brachte ihn davon ab, auf die Frau zu warten.

Schusswaffenbesitz: Spezialeinsatzkommando eingeschaltet

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei löste einen Großeinsatz unter Beteiligung eines Nürnberger Spezialeinsatzkommandos aus. Grund hierfür war die Information, dass der 60-Jährige eine Schusswaffe besitze. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach einer Vernehmung und weiteren Ermittlungen ließ die Polizei den 60-Jährigen wieder frei.

Polizei verbietet Kontakt zu Ex-Frau

Die Polizei ordnete ein zweiwöchiges Kontaktverbot an. Bei den Schusswaffen handelte es sich um zwei erlaubnisfreie Waffen: eine Softairwaffe und eine Luftdruckwaffe.