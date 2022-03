Nach Mord an Kinderarzt in Mistelbach: Spenden sichern Praxis

Nach Angaben des Arztes handelt es sich bei dem fast 1.000 Quadratmeter großen Medizinzentrum "Med4Kidz" um eine "Ausnahmeerscheinung in der Patientenversorgung". Ärzte sollen sich dort genauso um Kinder mit Herzfehlern, Lungenerkrankungen, "Chronic fatigue syndrome" (MECFS) und Long Covid kümmern, wie um Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Störungen und schwerem Übergewicht.

18-Jähriger tötet Ärzte-Ehepaar in Mistelbach

Am 9. Januar wurden Hofners Geschäftspartner - der Kinderarzt Stefan Schwarz - und dessen Ehefrau in ihrem Haus in Mistelbach im Landkreis Bayreuth ermordet. Als mutmaßlicher Täter gilt ein 18 Jahre alter Mann, der ein Freund der Tochter der Ermordeten gewesen und sich zur Tatzeit im Haus der Ärzte aufgehalten haben soll. Der Mann hat die Tat gestanden. Er, sowie die 16 Jahre alte Tochter, sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Jugendliche soll als Mittäterin an der Ermordung ihrer Eltern beteiligt gewesen sein. Das getötete Ehepaar hat insgesamt vier Kinder. Der Fall löste weit über die Grenzen Bayreuths hinaus Bestürzung aus.