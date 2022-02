Nach Mord an Ärzten in Mistelbach: Praxispartner bittet um Hilfe

Die finanzielle Lücke sei entstanden, da die geplante Kredit- und Eigenkapitalsumme des ermordeten Partners nicht weiter zur Verfügung stehe, so der Arzt.

"Als Ex GbR Partner trete ich automatisch in diese Verbindlichkeiten ein. Ohne auf die ursprüngliche Finanzierung zugreifen zu können." Gerald Hofner, Kinderarzt

Für private Zwecke solle das Geld nicht dienen, betont Hofner. Sobald sich das medizinische Zentrum selbst trage, wolle er die komplette Spendensumme an karitative Zwecke weiterleiten. "Am Herzen liegen mir dabei vor allem die körperliche und seelische Gesundheit von Waisenkindern und von anderen Kindern, deren Chancen auf ein gutes Leben in unserer Gesellschaft beeinträchtigt sind. Das hätte Stefan so gewollt, als Vater und als Arzt", schreibt Hofner in seinem Spendenaufruf.

Kinderarztpraxis wird trotzdem eröffnet

Leicht irreführend ist allerdings die URL seines Spendenaufrufs. Dort steht "doppelmord-hilfe-fuer-die-vier-waisenkinder". Auch beginnt er seine Ausführungen mit dem Mord an seinem Partner und dessen Frau und stellt die Kinder des Paares in den Vordergrund. Erst nach mehreren Absätzen bittet er um finanzielle Unterstützung für sich und das gemeinsame Projekt.

Dass das gespendete Geld aber nicht an die Kinder des ermordeten Paares gehen soll, scheint den Spendern überwiegend klar zu sein, wie es die Kommentare unter dem Aufruf zeigen. So ist dort beispielsweise zu lesen: "Viel Kraft für das ganze Team und danke für dieses unglaublich wichtige medizinische Angebot!" oder "Mein kleiner Beitrag für etwas Großes und Wunderbares".

18-Jähriger soll Arzt und Ärztin im Schlaf erstochen haben

Am 9. Januar soll ein 18-Jähriger in Mistelbach im Landkreis Bayreuth die Eltern seiner Freundin im Schlafzimmer erstochen haben. Das Mädchen und ihre drei jüngeren Geschwister waren laut Ermittlern zur Tatzeit ebenfalls im Haus. Der 18-Jährige hat bei einer ersten Vernehmung die Tat gestanden. Das Jugendamt kümmert sich um die vier Waisenkinder.