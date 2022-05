Nach Mord an 16-Jähriger bei Memmingen - Anklage erhoben

Zwei junge Menschen sollen im November letzten Jahres in Memmingen eine 16-Jährige ermordet haben. Die Staatsanwaltschaft hat die beiden jetzt angeklagt. Ob ein Gerichtsprozess folgt, ist noch nicht sicher.

16-Jährige mit mehreren Messerstichen getötet worden

Der Vorwurf wiegt schwer: Die beiden Verdächtigen – ein damals 15 Jahre altes Mädchen und ein 25-jähriger Mann – sollen ihrem Opfer Kapseln mit dem Ecstasy-Wirkstoff MDMA gegeben haben. Sie behaupteten, dass es sich dabei um Vitaminpillen handle. Danach habe die 15-Jährige der Jugendlichen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Als die 16-Jährige auf dem Boden lag, soll der junge Mann mehrfach mit einem Butterflymesser auf sie eingestochen haben.

Tat war geplant - Motiv bislang ungeklärt

Die Tat war nach Auffassung der Ermittler geplant. Das Motiv des Duos konnte bislang aber nicht mit hinreichender Sicherheit geklärt werden, so die Staatsanwaltschaft. Die beiden Verdächtigen schweigen zu den Vorwürfen.

Das Opfer und die mutmaßlichen Angreifer seien befreundet gewesen, heißt es. Die beiden Verdächtigen seien vor der Tat einmal ein Paar gewesen. Ob das auch noch im Tatzeitraum der Fall war, konnte noch nicht geklärt werden.

Mögliches Tatmesser gefunden

Die Leiche des Mädchens war in der Nähe des Memminger Flughafens gefunden worden. Bei dem 25-Jährigen entdeckten die Ermittler zwei Messer, die als Tatwaffen in Frage kamen. Der Mann und die 16-jährige Verdächtige wurden festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Über die Zulassung der Mordanklage und die Frage, ob es zu einem Prozess kommt, entscheidet das Landgericht Memmingen.