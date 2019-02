07.02.2019, 19:50 Uhr

Nach möglichem Bombenfund in Würzburg: Vorbereitungen laufen

Am Freitag wollen Experten in Würzburg klären, ob es sich bei dem am Mittwoch gefundenen Objekt um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Unabhängig davon bereiten sich Hilfskräfte auf eine mögliche Entschärfung am Sonntag vor.