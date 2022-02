Frust bei Seelsorgern:"Kirche ist sowas von negativ belegt"

Sie leiden unter dem Umgang mit Missbrauch und dem immer schlechter werdenden Ansehen ihrer Arbeitgeberin, der Kirche. Viele Seelsorgerinnen und Seelsorger fühlen sich überfordert und sind frustriert. Zu ihnen gehört auch Pfarrer Martin Schnirch aus dem Bistum Augsburg.

Pfarrer: "Die Stimmung unter den Priestern ist schlecht"

Der Priester erzählt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, dass er merke, dass die Stimmung unter seinen "Mitbrüdern" schlecht sei. "Kirche ist sowas von negativ belegt momentan in der veröffentlichten Meinung, das geht nicht spurlos an einem vorüber, das ist klar."

Die Liste, wegen derer die katholische Kirche in Deutschland derzeit – zum Teil massivst – in der Kritik steht, ist lang: Da ist natürlich der Missbrauchsskandal, in dem laut jüngstem Gutachten sogar der emeritierte Papst Benedikt seiner Verantwortung als einstiger Erzbischof von München und Freising nicht gerecht wurde.

Keine Reformen in der Kirche in Sicht

Auch gibt es bisher keine Reformen bei Themen wie Zölibat, Sexualmoral oder der Priesterweihe für Frauen. Und die immer größer werdenden Pfarreien wegen immer weniger Priestern werden nicht nur von den Gläubigen, sondern auch von den Seelsorgerinnen und Seelsorgern mit Sorge gesehen.

Viele von ihnen, die für ein anderes Bild von Kirche angetreten sind, kommen zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Das kirchlich getragene Recollectio-Haus im unterfränkischen Münsterschwarzach bietet ausgebrannten Seelsorgern eine Auszeit. Die gegenwärtige Krise ihrer Kirche bringe viele zunehmend in eine Dilemma-Situation, sagt die Leiterin des Recollectio-Hauses, Corinna Paeth.

Panikattacken am Altar

"Nach außen die Kirche repräsentieren als etwas, was Heil bringen soll, und innerlich dieses menschliche Gefühl von eigener Enttäuschung, Wut, Zorn gegenüber der eigenen Institution, dass man sich innerlich gar nicht mehr identifizieren kann." Diese Zerrissenheit bekommt die Psychotherapeutin immer wieder zu hören. Dieses Spannungsfeld könne auf Dauer kein Mensch aushalten, sagt sie. "Die Psyche kippt natürlich und daraus kann sich dann eine Depression entwickeln."

"Das können aber auch Angsterkrankungen sein, Panikattacken beispielsweise am Altar, aus Angst, was könnten die Gläubigen jetzt denken." Corinna Paeth, Leiterin des Recollectio-Hauses

Auch auf ungeweihten Seelsorgern lastet immenser Druck

176 Seelsorger haben sich im vergangenen Jahr Hilfe im Recollectio-Haus gesucht, 30 Prozent seien Priester gewesen, der Rest ungeweihte Seelsorger wie Pastoral- oder Gemeindereferenten. Auch auf sie laste ein immenser Druck, sagt eine angehende Pastoralreferentin aus einem bayerischen Bistum. Aus Angst vor beruflichen Konsequenzen will sie anonym bleiben.

Als junge, liberale Frau, als solche sie sich versteht, sei es sehr schwierig, sich für so einen Arbeitgeber zu entscheiden, erzählt sie. "Mit mir wird einfach auch nicht auf Augenhöhe umgegangen, dabei habe ich jetzt zweimal 13, 14 Stunden-Tage – und das sieht keiner." Auf der anderen Seite stehe die Berufung, die sie gerne auch leben wolle – allerdings nicht um jeden Preis: "Ich würde sagen, ich bleib noch dabei, aber ich kann nicht sagen, wie lange dieses 'Noch' ist."

Problem Zölibat: "Kein Partner als Backup"

Das Recollectio-Haus berät und therapiert derweil beratungsoffen – nicht alle Seelsorger und Seelsorgerinnen, die sich dort Hilfe suchen, bleiben hinterher im kirchlichen Dienst. Durch das Zölibat seien Priester aber nochmal in einer besonderen Lage, sagt Corinna Paeth: "Ein Mitarbeiter, der verheiratet ist, hat mit Hilfe des Partners noch ein Backup, die ein Pfarrer leider nicht hat."

Das empfindet auch Pfarrer Martin Schnirch aus dem Bistum Augsburg so. Er weiß, dass ein Leben allein krank machen kann. Der Priester sehe "bei vielen Mitbrüdern, die alleine sind, dass das für die nicht einfach ist".

Deshalb wohnt er schon lange in einer WG mit Priesterkollegen. Das habe ihn allerdings trotzdem nicht davor bewahrt, dass ihm aktuell eine Kur verschrieben wurde. Danach hofft er, beruflich wieder voll durchstarten zu können.