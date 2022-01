Nach Missbrauchsgutachten: Kirchenaustritte nehmen zu

Die schlechten Nachrichten für die katholische Kirche in Deutschland reißen nicht ab. Das Münchner Missbrauchsgutachten bringt zahlreiche Fehler von kirchlichen Verantwortungsträgern ans Licht. Doch wie tiefgreifend die katholische Kirche in Deutschland mittlerweile an Vertrauen verloren hat, zeigt sich in aktuellen Untersuchungen, Umfragen und auch an den Austrittszahlen.

Standesamt meldet rasanten Anstieg von Terminbuchungen

Schon vor der Veröffentlichung des Gutachtens meldete der "Münchner Merkur" einen rasanten Anstieg der Kirchenaustrittszahlen in der Stadt München. 2021 verließen 22.232 Menschen die katholische oder evangelische Kirche, gut 8.700 mehr als im Vorjahr. Dies sei der höchste Wert der zurückliegenden 20 Jahre, heißt es. 2018 waren es lediglich 13.879 Austritte. Nachdem nun das Münchner Missbrauchsgutachten vorgestellt worden ist, wollen immer mehr Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt aus der Kirche austreten. Seit vergangenem Donnerstag wurden beim Standesamt München rund 650 Termine für Kirchenaustritte gebucht, das sind mehr als doppelt so viele wie sonst.

Drei bis vier Wochen Wartezeit in Würzburg

Das Würzburger Standesamt hat seit Jahresbeginn bis Montag, 24. Januar, 109 Kirchenaustritte verzeichnet. Davon sind 70 Personen aus der katholischen und 39 aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Außerdem habe sich rund 120 Bürgerinnen und Bürger seit Jahresbeginn per Mail für einen Termin zum Kirchenaustritt gemeldet. Deshalb muss man mit drei bis vier Wochen Wartezeit rechnen, bis man einen Termin bekommt.

Zunahme auch in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch in Städten in Niederbayern und der Oberpfalz rechnen Standesämter mit einer Häufung von Kirchenaustritten in den nächsten Wochen. Allein in Regensburg hätten im Januar schon 148 Menschen die Kirche verlassen, und entsprechende Terminanfragen bis in den Februar hinein hätten stark zugenommen, sagte ein Sprecher des Standesamtes am Mittwoch auf BR-Anfrage. Wegen der hohen Nachfrage will das Standesamt ab Februar das Terminangebot erweitern. Seit dem vergangenen Wochenende, also seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens, wurden insgesamt 158 Termine gebucht (Stand 25. Januar).

Auch die Standesämter in Weiden, Amberg und Landshut stellen sich auf eine Zunahme der Kirchenaustritte ein. Die Stadt Passau hat im Jahr 2022 bisher 50 Kirchenaustritte verzeichnet. Deshalb könne es bei der Terminvergabe schon auch mal etwas längere Wartezeiten geben, hieß es beispielsweise aus Landshut. Eine Aufstockung des Personals werde es deshalb nicht geben. Ein Vorteil sei aber, dass jetzt im Winter weniger geheiratet werde und so die Standesbeamten mehr Kirchenaustrittsfälle bearbeiten könnten, so ein Sprecher vom Standesamt Regensburg.

Seit Missbrauchsgutachten: Terminnachfrage steigt enorm

In Nürnberg sind bis Dienstag, 25. Januar, 371 Kirchenaustritte verzeichnet worden. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum nur 214 Austritte. Allerdings könnte die Zunahme auch damit zusammenhängen, dass seit kurzem Online-Termine gebucht werden können. Außerdem werden seit kurzem insgesamt mehr Termine für Kirchenaustritte angeboten. 70 Austritte meldet das Standesamt in Fürth. Dort beobachten die Mitarbeiter seit Anfang der Woche, also seit Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens, grundsätzlich eine weitaus höhere Nachfrage nach Terminen für einen Kirchenaustritt als in den Wochen davor.

44 Kirchenaustritte in Augsburg seit 20. Januar

Seit im Erzbistum München und Freising das Gutachten zum sexuellen Missbrauch veröffentlicht wurde, sind in der Nachbardiözese, in der Stadt Augsburg, zwischen dem 20. und 24. Januar 44 Personen aus der Kirche ausgetreten. Doch diese Termine wurden alle vor Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens vereinbart. Das bedeutet, den Entschluss hatten die Personen schon vor der Veröffentlichung des Gutachtens gefasst. Allerdings ist in Augsburg die Nachfrage nach Terminen für einen Kirchenaustritt anhaltend groß.

Synodaler Weg wesentlicher Bestandteil der Erneuerung

Die katholischen Bischöfe in Deutschland erwarten anhaltende Debatten über die Aufarbeitung und das Verhalten kirchlicher Amtsträger. '"Die Erschütterung wird uns weiter begleiten", hieß es auf der Sitzung des Ständigen Rats am Dienstag in Würzburg. "Wir sehen die hohen Austrittszahlen, wir erleben den extremen individuellen wie öffentlichen Vertrauensverlust“. Als wesentlichen Baustein einer Erneuerung bezeichnen die Bischöfe den Synodalen Weg. Ein Ziel sei, "systemische Ursachen von Missbrauch künftig auch durch strukturelle Veränderungen zu verhindern". Die nächste Vollversammlung des Synodalen Wegs findet vom 3. bis 5. Februar 2022 in Frankfurt statt.

Katholiken vertrauen evangelischer Kirche mehr

Das Vertrauen der Bundesbürger in beide christlichen Kirchen hat laut der jüngsten Forsa-Umfrage einen neuen Tiefpunkt erreicht. Unter den Katholiken vertrauen nur noch 29 Prozent ihrer eigenen Kirche. Das Vertrauen der Katholiken in die evangelische Kirche ist mit 37 Prozent sogar größer als das in die eigene Kirche. Mehr Ansehen unter den Bundesbürgern genießt der Papst: Ihm bringen 26 Prozent großes Vertrauen entgegen, der evangelischen Kirche 33 Prozent. Das Vertrauen zu den Kirchen und zum Papst ist im Vergleich zu 2021 je um rund drei Prozentpunkte gesunken.