Nach Missbrauchsgutachten: 20 weitere Betroffene melden sich

Vor einem Monat erschütterte das Gutachten zum sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising die katholische Kirche. Von 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern sprechen die Gutachter, gehen aber von einer noch viel größeren Dunkelziffer aus. Rund einen Monat nach der Veröffentlichung gibt das Erzbistum München und Freising nun bekannt, dass sich im Nachgang rund 20 weitere mutmaßliche Betroffene beim unabhängigen Missbrauchsbeauftragten gemeldet hätten.

Das Missbrauchsgutachten war Ende Januar veröffentlicht worden und zeigt, dass Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern im Erzbistum München und Freising über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren. Den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger wird vorgeworfen, nicht angemessen agiert zu haben, ebenso dem aktuellen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

Betroffene haben erfahren, dass ihnen niemand glaubt

Dass sich nicht mehr Betroffene von sexuellem Missbrauch im Erzbistum gemeldet hätten, überrascht Richard Kick, Mitglied des unabhängigen Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising, nicht. Den Kontakt zu ihm persönlich hätten mehr als 30 Betroffene gesucht. Dass sich mehr Opfer bei ihm als bei der Kirche selbst melden, könnte seiner Ansicht nach daran liegen, dass Betroffene schon mehrmals die Erfahrung gemacht hätten, dass ihnen nicht geglaubt wurde.

Ein Betroffener beispielsweise habe Kick erzählt, sich als Kind schon der Oma anvertraut zu haben. Nach einer Ohrfeige habe er dann aber zu hören bekommen: "Halt den Mund, das ist ein Gottesmann, sowas sagt man nicht." Die Missbrauchsgeschichte von Betroffenen, die sich dann ab 2010 beim Erzbistum München und Freising gemeldet haben, sei dann erneut oft in Frage gestellt worden. "Man macht immer wieder die Erfahrung, dass einem nicht geglaubt wird und, dass man keine Unterstützung bekommt", so Kick.

Erzbistum veröffentlichte falsche Nummer der Telefon-Hotline

Die Art und Weise mit Betroffenen von sexuellem Missbrauch umzugehen, habe sich bis heute nicht geändert, meint Kick. "Wenn ich 'Suchtberatung München' bei Google eingebe, bekomme ich zahlreiche Telefonnummern, wohin ich mich wenden kann. Als ich 2010 bei der Telefonzentrale des Bistums angerufen habe, hieß es: 'Was, Sie sind missbraucht worden? Da weiß ich jetzt nicht, wer dafür zuständig ist'", berichtet Kick. Viel verändert habe sich daran seit 2010 nicht. Beim Erzbistum München und Freising sei nun auf die Schnelle, kurz vor der Veröffentlichung des Gutachtens, eine Telefon-Hotline eingerichtet worden, von der zu Beginn auch noch die falsche Telefonnummer veröffentlicht worden ist.

Dunkelziffer in Deutschland bei rund 330.000 Betroffenen

Ganz anders sei das bei einem Gespräch mit ihm. Viele Betroffene schreiben Kick und sind dann überrascht, wie schnell sie einen Rückruf bekämen. "Alle Gespräche waren auf Augenhöhe, sie haben offen erzählt und sich am Ende bedankt, dass ich mir die Mühe des Zuhörens gemacht habe", sagt er. Wenn er die Ergebnisse einer neuen Missbrauchsstudie aus Frankreich vergleiche, dürfte es in Deutschland rund 330.000 Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche geben, schätzt Kick. Das zeige, wie groß das Dunkelfeld noch ist. "Wir brauchen endlich eine Willkommenskultur". Dann würden auch mehr Betroffene den Mut finden, sich zu melden.

Der unabhängige Betroffenenbeirat will nächste Woche einen Fünf-Punkte-Plan veröffentlichen, mit Forderungen an Kardinal Reinhard Marx. "Wir brauchen unter anderem eine Ombudsstelle, in der auch ein Jurist und ein Psychologe sitzen, die die Betroffenen auf Augenhöhe beraten." Und diese Stelle müsse auf Dauer eingerichtet werden, so Kick. Viele, die wie er im Kinder- und Jugendalter missbraucht worden sind, verdrängten den Missbrauch zunächst. Erst im Laufe ihres Lebens würden dann viele merken, dass die Ursache für ein Suchtproblem, eine gescheiterte Beziehung, Probleme in der Schule und im Beruf im erlittenen Missbrauch liege. Deshalb müsse es eine permanente Anlaufstelle geben, an die sich Betroffene auch in Zukunft wenden können.