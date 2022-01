Nach Missbrauchsgutachten: Wie geht es weiter in der Kirche?

Das neue Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising erschüttert die katholische Kirche. Betroffene erheben schwere Vorwürfe gegen ehemalige und amtierende Amtsträger. Die Justiz prüft, ob sich kirchliche Verantwortungsträger womöglich strafbar gemacht haben. Ob ein Fehlverhalten vorliegt wird derzeit anhand von 42 Fällen von der Staatsanwaltschaft München I untersucht. Diese Zahl bestätigte die Sprecherin der Behörde, Anne Leiding.

Staatsanwaltschaft München I: 42 Fälle werden untersucht

Die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW), die das aufsehenerregende Gutachten im Auftrag des Bistums verfasst hat, habe der Staatsanwaltschaft im August 2021 "41 Fälle zur Verfügung gestellt", sagte Leiding - und einen weiteren Fall im November 2021. Diese beträfen ausschließlich noch lebende kirchliche Verantwortungsträger und wurden stark anonymisiert übermittelt, so die Sprecherin Anne Leiding.

Mindestens 497 Opfer und 235 Täter innerhalb des Erzbistums

Das vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebene Gutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl kommt zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden und wirft den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, dem heute emeritierten Papst Benedikt XVI., konkret und persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vor.

Auch dem aktuellen Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, wird Fehlverhalten in zwei Fällen vorgeworfen. Von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern sprechen die Gutachter, gehen aber von einer deutlich größeren Dunkelziffer aus.

Theologe Bogner: Rücktritt von Kardinal Marx wäre angemessen

Der katholische Theologe Daniel Bogner hält nach den Enthüllungen des Münchner Missbrauchsgutachtens einen Rücktritt von Kardinal Reinhard Marx für angemessen. Es sei vorstellbar, dass der Erzbischof von München und Freising dem Papst als Reaktion auf das Gutachten erneut seinen Rücktritt anbiete, sagte der Professor für Moraltheologie und Ethik an der schweizerischen Universität Freiburg.

Er hoffe, dass Marx eine erneute Ablehnung des Rücktrittsgesuchs nicht akzeptieren werde, so Bogner. Dies wäre aus seiner Sicht ein zunächst nur symbolisches, aber sehr starkes Zeichen dafür, dass die bisherigen Strukturen der Kirche so nicht weiter funktionieren. Kardinal Marx zeigte sich am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf das Gutachten "beschämt".

Im vergangenen Jahr hatte Marx bereits seinen Rücktritt eingereicht, um auf diese Weise seine Mitverantwortung für den Missbrauchsskandal zum Ausdruck zu bringen. Doch Papst Franziskus hatte sich geweigert, den Rücktritt anzunehmen. Marx wird in dem Gutachten Fehlverhalten in zwei Fällen vorgeworfen.

Opfervertreter Katsch: Ratzinger wusste von pädophilem Pfarrer

Der Sprecher der Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kirchenvertreter, Matthias Katsch, hat im BR24 Interview schwere Vorwürfe gegen den späteren Papst Benedikt XVI. erhoben. Kardinal Joseph Ratzinger habe vor allem im Fall des pädophilen Pfarrers H. den Taten Vorschub geleistet und er sei Teil eines "fürchterlichen Systems" gewesen. Das habe das veröffentlichte Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising offengelegt.

H. wurde als verurteilter Straftäter vom Bistum Essen nach München versetzt und habe hier die Gelegenheit bekommen, "einen Weg der Verwüstung durch das Land zu nehmen". Der spätere Papst Benedikt XVI. streitet ab, an der Sitzung teilgenommen zu haben, in der es um die künftigen Einsatzbereich des pädophilen Pfarrers H. ging. Die Anwälte der Münchner Kanzlei WSW halten es allerdings für "überwiegend wahrscheinlich", dass Ratzinger dabei war.

Der Sprecher der Opfer formuliert deutlicher: "Ich sage schlicht und einfach: er lügt." Katsch zeigte sich im Interview mit BR 24 überrascht, wie hartnäckig die Arbeit der Anwälte an den Hintergründen des Gutachtens war und wie akribisch sie weitere Zeugen gesucht haben. Das verdeutlichen auch die eindeutigen Ergebnisse des vorgestellten Gutachtens.

Katsch fordert mehr Gutachten auch in anderen Bistümern

Von der Kirche fordert Katsch, dass auch in anderen Bistümern die Missbrauchsvorwürfe von unabhängigen Gutachtern untersucht werden. Der Opfersprecher lobte die Münchner Anwälte. Erstmals sei mit den Opfern gesprochen worden und nach anderen Zeugen gesucht worden. Jetzt sei es an der Zeit, dass die Laien der Katholischen Kirche die Strukturen aufbrechen.

Er erwarte von den beschuldigten Amtsträgern keine entscheidenden Impulse mehr, so Katsch. Von der Politik erwartet der Opfersprecher, dass sie die Kirche sehr deutlich auffordert, die Opfer angemessen zu entschädigen.