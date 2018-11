Nach Messerstecherei in Marktredwitz: Verdächtiger festgenommen

Nach einem Messerangriff auf einen 54-Jährigen in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel hat die Polizei einen 26-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Beamten und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der Mann am Sonntag auf sein Opfer eingestochen und es schwer verletzt haben.

"Wir vermuten, dass es der junge Mann ist, den viele Passanten beobachtet haben. Er ist durch die Innenstadt gelaufen und hat dabei wild gestikuliert und mit sich selbst gesprochen." Christian Raithel, Polizeisprecher

Opfer stabil

Der 54-Jährige lag am Montag immer noch im Krankenhaus, sein Zustand war den Angaben nach stabil. Der 26-Jährige wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Hof ermitteln wegen versuchter Tötung. In dem Zusammenhang suchen die Ermittler weiter nach Zeugen. Hinweise zu der Messer-Attacke nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09281/70 40 entgegen.