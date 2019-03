Mann mit Messer angegriffen: Polizei sucht Täter und Zeugen

22 Jahre alt war der junge Mann, der am Freitagabend in der Coburger Innenstadt mit einem Messer angegriffen wurde. Nach Polizeiangaben war er gegen 21.00 Uhr auf der Neustadter Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als drei unbekannte Männer auf ihn zukamen. Einer stach ihn unvermittelt mit dem Messer in den Oberschenkel.

Polizei bittet um Hinweise

Was der Grund dafür war, muss noch geklärt werden, teilte die Polizei mit. Nun bitten die Beamten um Hinweise. Die drei Männer werden von den Beamten so beschrieben: etwa 25 Jahre alt sein, dunkel gekleidet und orientalisches Aussehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg entgegen.