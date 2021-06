Nach Messerattacke Würzburg: AWO will mehr Hilfe für Geflüchtete

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Nürnberg fordert nach der Messerattacke in Würzburg eine bessere finanzielle Unterstützung bei der Betreuung von Geflüchteten. Ohne eine ausreichende Finanzierung der Beratungsstellen machten es sich Bund und Land zu einfach, wenn sie diese wichtige Aufgabe an Wohlfahrtsverbände übertragen, heißt es in einer AWO-Mitteilung.

Rechtsanspruch auf Betreuung für Geflüchtete

Für die Leiterin des Geschäftsbereich Migration und Integration der AWO Nürnberg, Martina Sommer, ist es nicht nachvollziehbar, dass Schutz und Hilfe suchende Menschen keinen Rechtsanspruch auf Beratung und Betreuung haben. Der AWO-Landesverband fordert, diesen Rechtsanspruch zu gewähren sowie die Migrationsdienste kostendeckend zu fördern und flächendeckend auszubauen.

Wer nach Deutschland kommt, wird von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Asylberatungsstellen und von Ehrenamtlichen unterstützt. Dieses Beratungsangebot gibt es allerdings nicht überall. Viele Berater berichten zudem von permanenter Überlastung.

AWO: Seehofer soll sich selbst beim Wort nehmen

Bei ihrer Kritik an der Politik nimmt die AWO auch Bezug auf die Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Dieser habe gesagt, er könne mit der Politik nicht zufrieden sein, wenn ein junger Mann sechs Jahre in einem Obdachlosenheim lebe, ohne dass jemand hinschaut und sich kümmert. Die ehrenamtliche Präsidentin der AWO Nürnberg, Angelika Weikert, forderte daraufhin, dass Bundesinnenminister Seehofer und der Freistaat Bayern sich selbst beim Wort nehmen und die Integrationsarbeit ausreichend und auskömmlich fördern sollten.

"Das Sparen am falschen Ende behindert erfolgreiche Integration und ist auch ein Sicherheitsrisiko." Angelika Weikert, Präsidentin der AWO Nürnberg

Die gesellschaftspolitische Aufgabe der Integration Geflüchteter könnten die Verbände nur erfüllen, wenn sie ausreichend finanzielle Unterstützung erhalten, so Weikert.