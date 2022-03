Nach Messerattacke in Würzburg: Verdienstorden für Helfer

Am 25. Juni 2021 kam es zu einem schrecklichen Angriff in der Würzburger Innenstadt. Ein Mann mit einem Messer hatte in einem Kaufhaus am Würzburger Barbarossaplatz drei Frauen niedergestochen und getötet. Danach ging er ins Freie und bedrohte Passanten. Husein Alsamkari schritt ein und versuchte den Täter zu entwaffnen. Für seinen Einsatz hat er vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nun einen Verdienstorden erhalten.

Bayerische Staatskanzlei: "Hohes Risiko eingegangen, um Menschen zu schützen"

"Husein Alsamkari hat sich beim Attentat von Würzburg im Juni letzten Jahres durch seinen großen Mut verdient gemacht. Er ist aktiv eingeschritten. Damit ist er ein hohes Risiko eingegangen, um andere Menschen vor einem Angriff des Attentäters zu schützen", heißt es in der Begründung für die Auszeichnung der Bayerischen Staatskanzlei. Mit diesem Einsatz sei er ein echtes Vorbild an Zivilcourage.

Zuvor waren bereits Chia Rabiei, Ahmed Mohamed und Hossein Moradi mit der Bayerischen Rettungsmedaille geehrt worden. Sie alle hatten sich am 25. Juni dem Messerangreifer mutig und unter Einsatz ihres eigenen Lebens entgegengestellt.

Auch weitere Helfer wurden geehrt

Neben Alsamkari wurden unter anderem Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, der Münchner Taxifahrer Isaak Cissé, Äbtissin Johanna Mayer OSB, die Leiterin der Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth, Kabarettist Wolfgang Krebs sowie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Aber auch die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof (Freie Bischof) aus Unterfranken bekam eine Medaille.

Ministerpräsident selbst ist vorschlagsberechtigt

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 jedes Jahr als Zeichen "ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk" vom Ministerpräsidenten verliehen. Er symbolisiert den "herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement der Bürger im Freistaat für das Gemeinwesen". Die Zahl der Ordensinhaber soll 2000 nicht überschreiten. Vorschlagsberechtigt ist der Ministerpräsident selbst sowie die Staatsminister für ihre Geschäftsbereiche.