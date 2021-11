Nach Messerattacke im ICE: Sind solche Taten zu verhindern?

Vier Fahrgäste wurden am Samstag bei der Attacke im ICE zwischen Nürnberg und Regensburg verletzt. Zwei von ihnen befinden sich am Montag noch im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Syrer, ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Die Ermittlungen können sich noch länger hinziehen. Nach der ersten Einschätzung eines Gutachters leidet der Mann an einer "paranoiden Schizophrenie" und hat wahnhafte Vorstellungen. Nach seiner Festnahme soll er gesagt haben, er habe das Messer schon länger bei sich getragen, da er sich verfolgt gefühlt habe.

Messerattacken haben zugenommen

Nach Ansicht des renommierten Münchener Psychiatrieprofessors Nobert Nedopil sind Messerattacken zuletzt häufiger geworden. Nedopil, über viele Jahre auch forensischer Gutachter, hat dies selbst beobachtet. Die Ursachen dafür seien vielfältig. Eine wesentliche dürften aber Nachahmereffekte sein: "Gerade bei psychisch Kranken ist es so, dass eine Wahrnehmung, die sie besonders beeindruckt oder erschüttert, dazu führt, vergleichbares Verhalten an den Tag zu legen." Heißt: Je mehr über Messerattacken wie in Würzburg im Sommer oder im ICE am vergangenen Wochenende berichtet wird, desto größer ist die Gefahr, dass weitere Straftaten folgen.

Traumatisierte Geflüchtete erhalten zu wenig Hilfe

Organisationen, die sich um Geflüchtete kümmern, bemängeln die fehlenden Hilfsangebote. Da in Bayern generell die Wartelisten für Psychologen bereits immens lang sind, haben auch Migranten wenig Möglichkeiten. Hinzu kommt die häufig ungeklärte Finanzierung: Geflüchtete können sich nicht an den Sozialpsychiatrischen Dienst wenden, wenn der Aufenthaltsstatus ungeklärt ist oder Sprachkenntnisse fehlen. Und diese Barriere ist schwer zu überwinden, erklärt Stefan Wagner, Referent für Migration und Integration beim Bayerischen Landesverband der Caritas. Die Sprachkurse reichen seiner Meinung nach nicht aus, um Deutsch so gut zu erlernen, dass eine Therapie stattfinden kann. Stattdessen versucht man, spezielle Hilfsangebote in den Muttersprachen der Geflüchteten oder wenigstens Dolmetscher für Gespräche mit Psychologen zu organisieren.

Rahmenbedingungen sind schwierig umzusetzen

Stefan Wagner von der Caritas weist darauf hin, dass es notwendig sei, die psychischen Probleme bei Geflüchteten zu unterscheiden. Es gebe nicht nur Traumatisierungen, sondern auch "normale psychische Erkrankungen wie Psychosen oder Schizophrenie". Traumatisierte sollten allerdings – wie wissenschaftliche Studien zeigen – möglichst nicht in Mehrbettzimmern in den Flüchtlingsunterkünften wohnen. Außerdem benötigten laut Wagner solche Menschen eine klare Tagesstruktur, sowie eine Beschäftigung, die ihnen Sicherheit gibt. Eine Früherkennung möglicher Straftäter hält der Migrationsexperte dagegen für schwierig: "Diese Krankheit schlummert ja oftmals und bricht dann durch irgendwelche Auslöser relativ unvermittelt hervor." Auch beim mutmaßlichen Täter aus dem ICE gibt es bisher keine Erkenntnisse dazu, dass er wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen war.